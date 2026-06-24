Betelt a pohár a magyar nagyvárosban: visszavonhatják a kínai akkumulátorgyár engedélyét a súlyos szennyezés miatt

Papp László polgármester elmondta, a környezetvédelmi hatóságtól Debrecen önkormányzata és a debreceni vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Semcorp területén határértéken felüli környezetszennyezést mutattak ki a felszín alatti vizekben.
A Semcorp esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fenn, éppen ezért a leghatározottabban kérjük a környezetvédelmi hatóságtól, hogy széleskörű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, szükség esetén tiltsa el a Semcorpot a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának a lehetőségét
– mondta a polgármester.
Papp László hozzátette, nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben.
Aki Debrecen környezetvédelmi szabályainak megszegésével játszik, annak büntetőjogi konzekvenciákkal is szembe kell nézni
– fogalmazott Debrecen vezetője.
A kínai tulajdonú Semcorp akkumulátorokba gyárt szeparátorfóliát.
A Semcorp-gyárral már a tavalyi tesztüzem során is gond volt: akkor a kormányhivatal azonnal felfüggesztette a próbaüzemet, mivel a mérések során határérték-túllépést tapasztaltak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön
Folytatódik a törvényhozási dömping.
Egyre rosszabb a helyzet: már egy megyeszékhelyen is korlátozni kell a vízfogyasztást
Zalában több tucat településen vízhiány alakult ki.
Most van időnk lépni: mi lesz pár év múlva a leselejtezett napelemekkel és akkumulátorokkal?
Egy új piac van kialakulóban.
Végre egy jó hír Németországból
Javul az üzleti klíma, de még recesszióban lehetett Európa legnagyobb gazdasága.
Az orosz-ukrán háború filléres gyilkos fegyverei bukkantak fel több ezer kilométerre a fronttól, és ez nagyon rossz hír a világnak
Súlyos veszteségeket tudnak okozni.
Közzétették a túlfogyasztási dátumokat: ekkorra éli fel Magyarország az összes éves erőforrását
Megvan a 2026-os túlfogyasztás napja.
Megszólalt a neves bankvezér, szerinte így jöhetnek az új tőkekövetelmények
Munkahelyek megszűnését is kilátásba helyezte.
Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek
Összefognak a magas energiaárak és a migráció ellen.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.