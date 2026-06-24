Betelt a pohár a magyar nagyvárosban: visszavonhatják a kínai akkumulátorgyár engedélyét a súlyos szennyezés miatt

Papp László debreceni polgármester a Facebookon jelentette be, hogy büntetőfeljelentést tesz a kínai hátterű Semcorp-gyár ellen, mivel környezetszennyező anyagokat mutattak ki a felszín alatti vizekben.

Papp László polgármester elmondta, a környezetvédelmi hatóságtól Debrecen önkormányzata és a debreceni vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Semcorp területén határértéken felüli környezetszennyezést mutattak ki a felszín alatti vizekben.

A Semcorp esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fenn, éppen ezért a leghatározottabban kérjük a környezetvédelmi hatóságtól, hogy széleskörű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, szükség esetén tiltsa el a Semcorpot a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának a lehetőségét

– mondta a polgármester.

Papp László hozzátette, nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben.

Aki Debrecen környezetvédelmi szabályainak megszegésével játszik, annak büntetőjogi konzekvenciákkal is szembe kell nézni

– fogalmazott Debrecen vezetője.

A kínai tulajdonú Semcorp akkumulátorokba gyárt szeparátorfóliát.

A Semcorp-gyárral már a tavalyi tesztüzem során is gond volt: akkor a kormányhivatal azonnal felfüggesztette a próbaüzemet, mivel a mérések során határérték-túllépést tapasztaltak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt