Célba ért a Tisza-kormány legfontosabb ígérete: soha nem akartak ennyire eurót a magyarok

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A megkérdezett magyarok 80 százaléka támogatja, hogy Magyarország bevezesse az eurót, mint hivatalos fizetőeszközt – derül ki a legfrissebb Eurobarométer kutatásból. A választások után, májusban készített kérdőíves felmérés alapján a magyarok többsége arra számít, hogy öt éven belül sikerül lecserélni a forintot a közös devizára, ez hatalmas emelkedés az egy évvel korábbi arányhoz képest.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A magyarok 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ez 5 százalékpontos emelkedés 2025-höz képest – derül ki a frissen megjelent Eurobarométer felmérés eredményeiből. A kérdőíves felmérést májusban, a parlamenti választások után készítették, a mostani érték azt is jelenti, hogy

történelmi csúcson van a magyar euró támogatottsága.

Tíz évvel ezelőtt, 2016-ban még mindössze 57% volt azok aránya, akik nagyon vagy inkább támogatták a forint lecserélését, ez emelkedett mostanra a már említett 80%-ra.

A régióban eurót még nem használó országok közül is kiemelkedik a magyar euróbevezetés támogatottsága, Romániában 65% a támogatók aránya, míg Csehországban és Lengyelországban még mindig kisebbségben vannak azok, akik szeretnének euróval fizetni.

Szokás szerint azt is megkérdezték a felmérésben, hogy a válaszadók szerint mikor kellene bevezetni az eurót az országban. A magyar válaszadók 39%-a szerint minél előbb érdemes lenne lecserélni a forintot, további 45% szerint pedig egy előre meghatározott menetrend szerint kellene ide eljutni.

A régióban ebben a kérdésben is az élen járnak a magyarok, a lengyeleknél és a cseheknél például a megkérdezettek több mint harmada soha nem váltaná le a zlotyt, illetve a koronát. Nálunk ugyanez az arány mindössze 7%.

Az elmozdulás abban is látszik, mit várnak a magyarok az euró bevezetésétől. Az emberek 18%-a szerint nagyon pozitív lenne, ha a közös devizával fizetnénk, további 59% pedig inkább pozitív, mint negatív hatásokra számít. Így összességében a felmérés alapján az emberek több mint háromnegyede inkább pozitív hatásokat vár a forint lecserélésétől.

A magyarok negyede szerint járna csak az árak emelkedésével az euró bevezetése, ez 12 százalékponttal alacsonyabb a 2025-ös aránynál. További 65% arra számít, hogy a jelenlegi szint környékén maradnának az árak, vagyis nem lenne azokra hatással az euró, így összességében a megkérdezettek kétharmada nem tart az áremelkedéstől.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

A pozitív vélemények ellenére továbbra is csak a magyarok 22%-a gondolja azt, hogy jelenleg az ország készen áll az euró bevezetésére, ez az arány minimális változást jelent 2025-höz képest. A régióban a csehek és a románok is nagyobb arányban gondolják azt, hogy akár most bevezethetnék az eurót.

Komoly pozitív változás történt abban is, mikorra tartják reálisnak a magyarok az euró bevezetését. A mostani felmérésben

54% válaszolta azt, hogy öt éven belül ez egészen elképesztő, 31 százalékpontos ugrás 2025-höz képest.

Ebben biztosan szerepe van annak is, hogy az új kormány nyíltan felvállalta célként az euró bevezetését. A többi ország közül a románok 43%-a számít öt éven belül a lej lecserélésére, míg a cseheknél és a lengyeleknél 20 százalék körül van ez az arány.

Az Eurobarométer felmérésben országonként ezer 15 évnél idősebb embert kérdeztek meg április 20. és május 1. között. A minta reprezentatív az életkor, nem, lakhely és régiós eloszlás szempontjából. A felmérést az Európai Bizottság megbízásából készítik minden évben azokban az országokban, melyek még nem vezették be az eurót.

Magyarországon a tavaszi parlamenti választás hozott komoly fordulatot az euró kérdésében, hiszen az elmúlt évtizedekben a társadalmi támogatottság ellenére sem volt meg a politikai akarat a belépésre. A kampányban azonban a Tisza Párt nyíltan felvállalta, hogy szeretné bevezetni az eurót, Kármán András pénzügyminiszter azóta kiemelte, hogy 2030-ra teljesíthetjük a csatlakozás feltételeit. A jelek szerint ez egybevág a társadalom többségének véleményével, illetve vágyával. Ugyanakkor az Európai Központi Bank (EKB) épp szerdán publikálta kétévente elkészülő konvergencia jelentését, mely szerint

Magyarország jelenleg a csatlakozás egyetlen feltételét sem teljesíti.

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