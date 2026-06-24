Célba ért a Tisza-kormány legfontosabb ígérete: soha nem akartak ennyire eurót a magyarok

A magyarok 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ez 5 százalékpontos emelkedés 2025-höz képest – derül ki a frissen megjelent Eurobarométer felmérés eredményeiből. A kérdőíves felmérést májusban, a parlamenti választások után készítették, a mostani érték azt is jelenti, hogy
történelmi csúcson van a magyar euró támogatottsága.
Tíz évvel ezelőtt, 2016-ban még mindössze 57% volt azok aránya, akik nagyon vagy inkább támogatták a forint lecserélését, ez emelkedett mostanra a már említett 80%-ra.
A régióban eurót még nem használó országok közül is kiemelkedik a magyar euróbevezetés támogatottsága, Romániában 65% a támogatók aránya, míg Csehországban és Lengyelországban még mindig kisebbségben vannak azok, akik szeretnének euróval fizetni.
Szokás szerint azt is megkérdezték a felmérésben, hogy a válaszadók szerint mikor kellene bevezetni az eurót az országban. A magyar válaszadók 39%-a szerint minél előbb érdemes lenne lecserélni a forintot, további 45% szerint pedig egy előre meghatározott menetrend szerint kellene ide eljutni.
A régióban ebben a kérdésben is az élen járnak a magyarok, a lengyeleknél és a cseheknél például a megkérdezettek több mint harmada soha nem váltaná le a zlotyt, illetve a koronát. Nálunk ugyanez az arány mindössze 7%.
Az elmozdulás abban is látszik, mit várnak a magyarok az euró bevezetésétől. Az emberek 18%-a szerint nagyon pozitív lenne, ha a közös devizával fizetnénk, további 59% pedig inkább pozitív, mint negatív hatásokra számít. Így összességében a felmérés alapján az emberek több mint háromnegyede inkább pozitív hatásokat vár a forint lecserélésétől.
A magyarok negyede szerint járna csak az árak emelkedésével az euró bevezetése, ez 12 százalékponttal alacsonyabb a 2025-ös aránynál. További 65% arra számít, hogy a jelenlegi szint környékén maradnának az árak, vagyis nem lenne azokra hatással az euró, így összességében a megkérdezettek kétharmada nem tart az áremelkedéstől.
A pozitív vélemények ellenére továbbra is csak a magyarok 22%-a gondolja azt, hogy jelenleg az ország készen áll az euró bevezetésére, ez az arány minimális változást jelent 2025-höz képest. A régióban a csehek és a románok is nagyobb arányban gondolják azt, hogy akár most bevezethetnék az eurót.
Komoly pozitív változás történt abban is, mikorra tartják reálisnak a magyarok az euró bevezetését. A mostani felmérésben
54% válaszolta azt, hogy öt éven belül ez egészen elképesztő, 31 százalékpontos ugrás 2025-höz képest.
Ebben biztosan szerepe van annak is, hogy az új kormány nyíltan felvállalta célként az euró bevezetését. A többi ország közül a románok 43%-a számít öt éven belül a lej lecserélésére, míg a cseheknél és a lengyeleknél 20 százalék körül van ez az arány.
Az Eurobarométer felmérésben országonként ezer 15 évnél idősebb embert kérdeztek meg április 20. és május 1. között. A minta reprezentatív az életkor, nem, lakhely és régiós eloszlás szempontjából. A felmérést az Európai Bizottság megbízásából készítik minden évben azokban az országokban, melyek még nem vezették be az eurót.
Magyarországon a tavaszi parlamenti választás hozott komoly fordulatot az euró kérdésében, hiszen az elmúlt évtizedekben a társadalmi támogatottság ellenére sem volt meg a politikai akarat a belépésre. A kampányban azonban a Tisza Párt nyíltan felvállalta, hogy szeretné bevezetni az eurót, Kármán András pénzügyminiszter azóta kiemelte, hogy 2030-ra teljesíthetjük a csatlakozás feltételeit. A jelek szerint ez egybevág a társadalom többségének véleményével, illetve vágyával. Ugyanakkor az Európai Központi Bank (EKB) épp szerdán publikálta kétévente elkészülő konvergencia jelentését, mely szerint
Magyarország jelenleg a csatlakozás egyetlen feltételét sem teljesíti.
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