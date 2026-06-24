Ebola Európában: Franciaországban azonosították az első fertőzöttet

Riasztást váltott ki Franciaországban az első helyben azonosított ebolás eset, miután egy humanitárius szervezetnél dolgozó orvos fertőzötten érkezett haza Kongóból. Az egészségügyi hatóságok az Air France segítségével értesítik a járat utasait, miközben az afrikai országban tovább terjed a járvány.

A Franciaországban Ebola-vírussal diagnosztizált első beteg az Air France egyik kereskedelmi járatán tért haza a járvány által sújtott Kongói Demokratikus Köztársaságból - közölte szerdán a francia légitársaság, amely a hatóságoknak átadta a járaton utazott utasok listáját.

Az Air France megerősítette: az állami szerveket értesítették arról, hogy egy utas, aki az AF736-os járaton utazott Kinshasából Párizsba, orvosi ellátásban részesült, miután 2026. június 23-án megérkezett a Párizs-Charles de Gaulle repülőtérre. Az Air France kapcsolatban áll az egészségügyi hatóságokkal, és rendelkezésükre bocsátotta a járat utasainak listáját. Az utasokat az egészségügyi hatóságok értesítik.

- írta közleményében a légitársaság.

Az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a fertőzött az Alima nevű humanitárius civilszervezetnél dolgozó egyik orvos. Az illető szervezetének vírusterhelése "nagyon alacsony", és a kontaktszemélyeket "most azonosítják".

Azzal együtt, hogy az Air France értesítette az állami szerveket, a cég vezetése úgy döntött, hogy fertőtlenítik a járatot adó repülőgépet.

- hangsúlyozta a légitársaság.

A párizsi Pasteur Intézet szerint az Ebola-vírus terjedhet emberről emberre a fertőzött személy testnedveivel közvetlenül vagy közvetve.

A lappangási idő, vagyis a fertőzés és a tünetek megjelenése közötti időtartam 4 és 21 nap között változik, de leggyakrabban 5 és 12 nap között van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban - ahol mintegy öt hete tört ki az ebolajárvány - már több mint ezer ebolás esetet regisztráltak - közölte hétfőn a kinshasai tájékoztatási minisztérium. Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből.

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