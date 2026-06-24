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Ebola Európában: Franciaországban azonosították az első fertőzöttet
Gazdaság

Ebola Európában: Franciaországban azonosították az első fertőzöttet

MTI
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Riasztást váltott ki Franciaországban az első helyben azonosított ebolás eset, miután egy humanitárius szervezetnél dolgozó orvos fertőzötten érkezett haza Kongóból. Az egészségügyi hatóságok az Air France segítségével értesítik a járat utasait, miközben az afrikai országban tovább terjed a járvány.

A Franciaországban Ebola-vírussal diagnosztizált első beteg az Air France egyik kereskedelmi járatán tért haza a járvány által sújtott Kongói Demokratikus Köztársaságból - közölte szerdán a francia légitársaság, amely a hatóságoknak átadta a járaton utazott utasok listáját.

Az Air France megerősítette: az állami szerveket értesítették arról, hogy egy utas, aki az AF736-os járaton utazott Kinshasából Párizsba, orvosi ellátásban részesült, miután 2026. június 23-án megérkezett a Párizs-Charles de Gaulle repülőtérre. Az Air France kapcsolatban áll az egészségügyi hatóságokkal, és rendelkezésükre bocsátotta a járat utasainak listáját. Az utasokat az egészségügyi hatóságok értesítik.

- írta közleményében a légitársaság.

Az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a fertőzött az Alima nevű humanitárius civilszervezetnél dolgozó egyik orvos. Az illető szervezetének vírusterhelése "nagyon alacsony", és a kontaktszemélyeket "most azonosítják".

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Azzal együtt, hogy az Air France értesítette az állami szerveket, a cég vezetése úgy döntött, hogy fertőtlenítik a járatot adó repülőgépet.

- hangsúlyozta a légitársaság.

A párizsi Pasteur Intézet szerint az Ebola-vírus terjedhet emberről emberre a fertőzött személy testnedveivel közvetlenül vagy közvetve.

A lappangási idő, vagyis a fertőzés és a tünetek megjelenése közötti időtartam 4 és 21 nap között változik, de leggyakrabban 5 és 12 nap között van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban - ahol mintegy öt hete tört ki az ebolajárvány - már több mint ezer ebolás esetet regisztráltak - közölte hétfőn a kinshasai tájékoztatási minisztérium. Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből.

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