Egyre rosszabb a helyzet: már egy megyeszékhelyen is korlátozni kell a vízfogyasztást

Zalaegerszegen első fokozatú vízkorlátozási intézkedés lépett életbe – írta Facebook-oldalán a város polgármestere, Balaicz László (Fidesz-KDNP).

A rendelkezés értelmében

tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, illetve a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése.

A magán- és közületi strandok, fürdők, wellness-szállodák medencevíz-cseréinek átütemezése szükséges. (Zalaegerszegen a városi strandnak és az AquaCitynek saját kútjai vannak, így ez rájuk nem érvényes.)

Emellett felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági felhasználású vízvételezéseket.

Ezzel párhuzamosan a Dísz téren ingyenes vízosztást tartanak.

A rendkívüli hőség és az aszály miatt egyre több zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni.

A vízkorlátozás Zalában már 69 települést érint.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyárnál is jóval magasabb.

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