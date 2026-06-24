Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek

A közlemény szerint ahogy a sajtóhírekben is megjelent, a Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámlái rendőrségi és adóhatósági intézkedések következtében zárolás, illetve végrehajtás alá kerültek.
A sajtóhírekben megjelent továbbá, hogy a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére az alvállalkozók és a munkavállalók felé nem fizettek – tették hozzá.
A BM szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cégcsoport tulajdonosa – Balásy Gyula – nyilvános nyilatkozatában maga is reális lehetőségként beszélt a felszámolási eljárás megindulásáról.
Hangsúlyozták, hogy állami tulajdonú vállalatként az NRÜ elsődleges feladata az állami és nemzetközi rendezvények biztonságos megvalósítása, valamint a közpénzek védelme és a rá bízott források felelős felhasználása.
Az NRÜ és az NRÜ-t felügyelő BM a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött
– tették hozzá.
Az NRÜ egyidejűleg felszólította a Lounge Csoport érintett vállalkozásait, hogy rövid határidőn belül adjanak részletes tájékoztatást a folyamatban lévő teljesítésekről, a korábban folyósított előlegek felhasználásáról, valamint az alvállalkozókat érintő kötelezettségeikről.
Az NRÜ és a BM kiemelt figyelmet fordít az érintett alvállalkozók és beszállítók helyzetének rendezésére is
– emelték ki, hozzátéve, hogy mind a keretszerződésekkel érintett, mind pedig a korábban már megrendezett eseményekhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítések és a fennálló, kifizetetlen számlák rendezésével kapcsolatban a BM folyamatosan dolgozik azon, hogy az érintett alvállalkozók számára megnyugtató megoldás születhessen.
Az NRÜ és a BM mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények előkészítése és lebonyolítása a kialakult helyzet ellenére is zavartalanul folytatódjon
– áll a közleményben.
Balásy Gyula Lounge Csoportja az Orbán-kormány idején lényegében monopolhelyzetben volt a kormányzati kommunikáció és az állami rendezvényszervezés területén. A tulajdonos az áprilisi választásokat követően televíziós interjúban ajánlotta fel cégeit az államnak, Magyar Péter miniszterelnök azonban közölte, hogy az állam nem veszi át a cégeket. Balásy Gyula ezt követően a 24.hu kérdésére azt írta, így reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást.
Címlapkép forrása: Kontroll
Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
Hankó Balázs már a büntetőeljárás elindulása után nevezte ki.
Ítéletet mondtak a Tisza-kormány egyik fő céljáról: nagyon messze van még a magyar euró
Lényegében semmilyen előrelépés nem történt az elmúlt két évben.
Szomorú rekord: soha nem mértek még ilyen alacsony vízállást a Velencei-tavon, és még nincs vége
"Ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz".
Magyar Péter: pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a Tisztitótűz-művelet alkotmánymódosítására
Sokan javasolták a képviselők mandátumának 8 évben történő maximálását.
Trump arcába dörgölte az iráni főtárgyaló: igen, ezt a háborút elvesztette Amerika
"Ezzel Amerika elismerte a vereségét."
Megszületett a mesterterv: trükkös megoldással áramolhat a Hormuzi-szorosnál az olaj, de van egy bökkenő
Nagyon szigorú rendszert alakítottak ki.
Pokoli hőségtől szenved Nyugat-Európa – Van, ahol 44 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála
Franciaországot sújtja legjobban a kánikula.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.