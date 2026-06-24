Kapitány: beindul a szélenergia-program, 2030-ra tízszeres kapacitás a cél

Augusztus 31-én új szélerőmű-pályázatot hirdet a kormány, amelynek célja legalább 700 megawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése Magyarországon – jelentette be Facebookon közzétett videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
A tárcavezető szerint az elmúlt években jelentős előrelépés történt a hazai megújulóenergia-termelésben, ennek gerincét azonban szinte kizárólag a napelemes beruházások adták. A szélenergia helyzete ezzel szemben hosszú ideje változatlan: a beépített kapacitás 2016 óta nagyjából 330 megawatt körül stagnál, miután az előző évtized végén a szabályozási környezet gyakorlatilag leállította az új szélerőművek létesítését.
Kapitány elmondta, hogy a pályázati kiírás tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A beruházások megvalósításához ugyanakkor nem elegendő új turbinák telepítése, a villamosenergia-hálózat fejlesztésére is szükség lesz.
Erre a célra a kormány uniós támogatások bevonásával mintegy 1,5 milliárd eurót kíván fordítani a következő években.
A bejelentés illeszkedik a kabinet azon törekvéséhez, hogy diverzifikálja a hazai megújulóenergia-termelést. Míg a naperőművi kapacitások az elmúlt években európai összevetésben is kiemelkedő ütemben bővültek, a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozása szempontjából a szélenergia nagyobb szerepet kaphat, különösen az esti és téli időszakokban, amikor a naperőművek termelése korlátozottabb.
A miniszter szerint a hosszabb távú cél az, hogy 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére nőjön a magyarországi szélenergia-termelés.
Ez azt jelentené, hogy az évtized végére a mostani mintegy 330 megawatt helyett több mint 3 gigawattnyi szélerőművi kapacitás működhetne az országban.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
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