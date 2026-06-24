Kapitány: beindul a szélenergia-program, 2030-ra tízszeres kapacitás a cél

Évek óta nem látott szélerőmű-fejlesztési programot indít a kormány Kapitány István szerint, amely legalább 700 megawattnyi új kapacitás kiépítését célozza. A kabinet meglátásában a napelemekre épülő megújulóenergia-rendszer mellé nagyobb szerepet kell kapnia a szélenergiának is, ezért a hálózatfejlesztésekre további 1,5 milliárd eurót fordítanak.

Augusztus 31-én új szélerőmű-pályázatot hirdet a kormány, amelynek célja legalább 700 megawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése Magyarországon – jelentette be Facebookon közzétett videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A tárcavezető szerint az elmúlt években jelentős előrelépés történt a hazai megújulóenergia-termelésben, ennek gerincét azonban szinte kizárólag a napelemes beruházások adták. A szélenergia helyzete ezzel szemben hosszú ideje változatlan: a beépített kapacitás 2016 óta nagyjából 330 megawatt körül stagnál, miután az előző évtized végén a szabályozási környezet gyakorlatilag leállította az új szélerőművek létesítését.

Kapitány elmondta, hogy a pályázati kiírás tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A beruházások megvalósításához ugyanakkor nem elegendő új turbinák telepítése, a villamosenergia-hálózat fejlesztésére is szükség lesz.

Erre a célra a kormány uniós támogatások bevonásával mintegy 1,5 milliárd eurót kíván fordítani a következő években.

A bejelentés illeszkedik a kabinet azon törekvéséhez, hogy diverzifikálja a hazai megújulóenergia-termelést. Míg a naperőművi kapacitások az elmúlt években európai összevetésben is kiemelkedő ütemben bővültek, a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozása szempontjából a szélenergia nagyobb szerepet kaphat, különösen az esti és téli időszakokban, amikor a naperőművek termelése korlátozottabb.

A miniszter szerint a hosszabb távú cél az, hogy 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére nőjön a magyarországi szélenergia-termelés.

Ez azt jelentené, hogy az évtized végére a mostani mintegy 330 megawatt helyett több mint 3 gigawattnyi szélerőművi kapacitás működhetne az országban.

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