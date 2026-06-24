Kiderült, melyek a legértékesebb területek Magyarországon – Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt akar vásárolni

Az Agrárszektor számára készített összesítésből kiderül, hogy az egyes művelési ágak között komoly eltérések vannak. Országos szinten a kertekért kérik a legtöbbet, ahol a fajlagos mediánár eléri a hektáronkénti 4,37 millió forintot. Ezt követik a gyümölcsösök 3,46 millió, illetve a szőlők 3,09 millió forintos értékkel. Bár a legmagasabb árakat ezek a kategóriák érik el, a piacot egyértelműen a szántóföldek dominálják.

Ebből a típusból több mint hétezer adásvétel történt, az országos mediánár pedig az elmúlt fél évben stabilan 2 millió forint felett mozgott, és végül 2,41 millió forinton állapodott meg.

A legolcsóbb kategóriát a gyepek, legelők és rétek képviselik 1,49 millió forinttal, valamint az erdők hektáronkénti 1,2 millió forintos átlagárral. Az országos átlagok mellett kiugró területi különbségek is megfigyelhetők.

A legdrágábbak közé tartoznak a veszprémi szőlők, valamint a fejéri és pesti kertek, ahol a hektáronkénti ár a 10 millió forintot is meghaladja.

Különösen szembetűnő a Balaton-felvidéki szőlőpiac helyzete, ahol a közel 10,8 millió forintos mediánár több mint ötszöröse a régiós szántók átlagának. Más művelési ágaknál is találhatunk regionális csúcstartókat, így például a gyümölcsösök piacán Hajdú-Bihar vármegye 7,2 millió, míg Pest vármegye 5,7 millió forinttal vezeti az árrangsort. A gyep- és legelőterületeknél Vas, illetve Veszprém vármegye emelkedik ki 2,4–2,5 millió forintos árszinttel, az erdők esetében pedig szintén Veszprém áll az élen hektáronkénti 1,7 millió forinttal. Ezzel szemben Észak-Magyarországon, különösen Nógrád és Heves vármegyében a szántóföldek ára jócskán elmarad az országos átlagtól, így ezekben a térségekben továbbra is viszonylag kedvező áron lehet mezőgazdasági területhez jutni.

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