Korlátozzák a vízhasználatot egyik vidéki nagyváros kórházában – Ezúttal nem a hőség áll az intézkedés mögött

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban végzett vízminőség-ellenőrzések során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedések azonnali bevezetését – írta a nyíregyházi kórház a 24.hu megkeresésére.
Intézményünk a vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges szakmai és műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat
– írta honlapján a kórház.
Megjegyezték, a betegellátás folyamatos és biztonságos, az intézkedések célja a megelőzés.
A korlátozások a Cardiovascularis Centrum (CVC) épületét, a Sebészeti Tömböt, a Rehabilitációs Tömböt és a Belgyógyászati Tömböt (citromsárga épület) érintik.
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