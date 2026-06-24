Korlátozzák a vízhasználatot egyik vidéki nagyváros kórházában – Ezúttal nem a hőség áll az intézkedés mögött

Miközben Zalaegerszegen és több tucat Zala megyei településen amiatt kell a vízhasználatot korlátozni a nagy hőségben, mert a kánikula következtében megnövekedett vízfogyasztás igényeit nem bírja el a vízhálózat, a nyíregyházi kórház egyes tömbjeiben a vízminőség nem megfelelő, ezért megelőző intézkedéseket vezettek be.

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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban végzett vízminőség-ellenőrzések során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedések azonnali bevezetését – írta a nyíregyházi kórház a 24.hu megkeresésére.

Intézményünk a vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges szakmai és műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat

– írta honlapján a kórház.

Megjegyezték, a betegellátás folyamatos és biztonságos, az intézkedések célja a megelőzés.

A korlátozások a Cardiovascularis Centrum (CVC) épületét, a Sebészeti Tömböt, a Rehabilitációs Tömböt és a Belgyógyászati Tömböt (citromsárga épület) érintik.

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