Kritikus állapotban a Velencei-tó - tömeges halpusztulás jöhet a nyáron

Sürgős intézkedési terv készült a Velencei-tó halállományának megmentésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereinek bevonásával, miután szerda reggel a valaha mért legalacsonyabb volt a vízszint - tájékoztatta a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője szerdán az MTI-t.

Pálinkás Imre Pál elmondta, hogy rendkívül kevés volt a csapadék az idén a tó vízgyűjtőterületén, ezért

"sosem látott alacsony vízállással" futnak neki a várhatóan meleg és száraz nyárnak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak - fűzte hozzá.

A szakember jelezte, hogy már most levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezőspályánál. Amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, akkor mentőhalászatra is szükség lehet: az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek.

Pálinkás azt is hangsúlyozta, hogy a víz minősége egyelőre rendben van, azt kéthetente ellenőrzik, ugyanakkor fel kell készülniük tömeges halpusztulásra is, amelyet jellemzően a nagy meleg után érkező hidegfront indíthat be.

Szerda reggel 7 órakor a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centméteren állt

- tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban az MTI-t.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio