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Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál
Gazdaság

Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál

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A kormány egy kedden este benyújtott törvényjavaslattal az egészségbiztosító hatáskörébe utalná az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását, így a feladatot elvonná a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A kabinet a változtatástól a döntéshozatali folyamat felgyorsulását, valamint átláthatóbb és igazságosabb működést vár.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által előadandó előterjesztés indoklása szerint elkerülhetetlenné vált a méltányossági támogatások jelenlegi rendszerének felülvizsgálata. A jogalkotó álláspontja alapján az egészségbiztosító szakmai apparátusa, valamint az egészség-gazdaságtani szempontok következetes érvényesítése biztosítja a betegek érdekeinek hatékonyabb képviseletét. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A július 31-ig benyújtott kérelmeket még az alapítvány bírálja el, az ezt követően érkező igényekkel viszont már a szervezetileg átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár foglalkozik.

Az új eljárásrend szerinti érdemi munka szeptember elején veszi kezdetét.

A tavaly februárban létrehozott alapítványhoz a betegek elsősorban a ritka és magas költségű gyógyszerek támogatása érdekében fordulnak. A feladatkör alapítványi formába történő kiszervezésének valós indoka sosem volt teljesen egyértelmű, korábban ugyanis azzal indokolták a lépést, hogy a szervezet így jogosulttá válik adományok fogadására, valamint a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásait is gyűjtheti.

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Az alapítvány működését az utóbbi időszakban több súlyos kritika is érte. Nemrégiben hat betegszervezet tiltakozott amiatt, hogy a kormányváltás átmeneti időszakában a döntéshozatali folyamat gyakorlatilag teljesen megbénult, és a kérelmező betegek érdemi válasz nélkül maradtak. Bár az alapítvány visszautasította a jelentős késedelmekről szóló vádakat, a beadványok felhalmozódásának tényét ők maguk is elismerték.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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