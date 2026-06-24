Megszólalt Vitézy Dávid: visszatérhetnek a sínekre a hiányzó InterCity-kocsik

A dunakeszi üzem a magyar vasúti járműjavítás egyik kulcsfontosságú bázisa, különösen az InterCity- és nemzetközi forgalmú kocsik karbantartásában. Vitézy szerint a járműjavító az elmúlt évek tulajdonosi és pénzügyi problémái miatt hosszabb időre megbénult, miközben a MÁV-nak égető szüksége lenne a javításra váró kocsikra, főleg a nyári csúcsidőszakban.
A „fővizsga” a vasúti kocsiknál nem egyszerű adminisztratív ellenőrzés, hanem nagyobb időszakos műszaki vizsgálat és javítás. Ilyenkor átvizsgálják a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fő rendszereket, elvégzik a szükséges javításokat, és csak ezután térhet vissza a kocsi a menetrend szerinti forgalomba.
Ha egy kocsi fővizsgája lejár, nem lehet vele tovább utasokat szállítani, ezért az ilyen járművek kiesnek a MÁV használható állományából.
A fővizsgáztatás újraindítása tehát azt jelenti, hogy a Dunakeszin beragadt IC- és hálókocsik fokozatosan visszakerülhetnek a forgalomba. Ez azonban nem hoz azonnali megoldást minden problémára: Vitézy is jelezte, hogy az alkatrészek és részegységek beszerzése sok esetben hónapokig tarthat. A döntés így inkább az első lépés a járműhiány enyhítése felé, mintsem gyors fordulat a MÁV mindennapi működésében.
Címlapkép forrása: MTI
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