Megszólalt Vitézy Dávid: visszatérhetnek a sínekre a hiányzó InterCity-kocsik

Újraindította a MÁV az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A lépés azért fontos, mert a MÁV járműhiányának egyik oka éppen az volt, hogy több kocsi javításra vagy kötelező műszaki fővizsgára várva állt, ezért nem lehetett őket forgalomba állítani.

A dunakeszi üzem a magyar vasúti járműjavítás egyik kulcsfontosságú bázisa, különösen az InterCity- és nemzetközi forgalmú kocsik karbantartásában. Vitézy szerint a járműjavító az elmúlt évek tulajdonosi és pénzügyi problémái miatt hosszabb időre megbénult, miközben a MÁV-nak égető szüksége lenne a javításra váró kocsikra, főleg a nyári csúcsidőszakban.

A „fővizsga” a vasúti kocsiknál nem egyszerű adminisztratív ellenőrzés, hanem nagyobb időszakos műszaki vizsgálat és javítás. Ilyenkor átvizsgálják a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fő rendszereket, elvégzik a szükséges javításokat, és csak ezután térhet vissza a kocsi a menetrend szerinti forgalomba.

Ha egy kocsi fővizsgája lejár, nem lehet vele tovább utasokat szállítani, ezért az ilyen járművek kiesnek a MÁV használható állományából.

A fővizsgáztatás újraindítása tehát azt jelenti, hogy a Dunakeszin beragadt IC- és hálókocsik fokozatosan visszakerülhetnek a forgalomba. Ez azonban nem hoz azonnali megoldást minden problémára: Vitézy is jelezte, hogy az alkatrészek és részegységek beszerzése sok esetben hónapokig tarthat. A döntés így inkább az első lépés a járműhiány enyhítése felé, mintsem gyors fordulat a MÁV mindennapi működésében.

Címlapkép forrása: MTI