Megtörtént az elképzelhetetlen: Oroszország kezd teljesen kifogyni az üzemanyagból

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Az orosz statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint a benzin átlagára egy hét alatt 3 százalékkal, literenként 71,20 rubelre (mintegy 0,95 dollárra) emelkedett, ami legalább két évtizede a legnagyobb heti drágulásnak számít. A gázolaj áremelkedése a korábbi heti 0,8 százalékról 2,7 százalékra gyorsult,

az éves infláció pedig a májusi 5,3 százalékról 5,8 százalékra ugrott a gazdaságfejlesztési minisztérium adatai szerint.

Az orosz lakosság egyszerre szembesül a megugró üzemanyagárakkal és a drága hitelekkel. Nabiullina a múlt héten jelezte, hogy egyre szűkebb a tér az alapkamat-csökkentésre, sőt felvetette, hogy az egy éve tartó monetáris enyhítési ciklust akár szüneteltethetik is. A jegybankárok végül 25 bázispontra lassították a kamatvágás ütemét, szemben az elemzők többsége által várt jelentősebb, 50-75 pontos csökkentéssel.

A finomítókat ért károk – köztük a Gazprom Nyefty moszkvai üzeme elleni támadás – pánikvásárlást váltottak ki, ami áremelkedést és helyenként üzemanyaghiányt okozott.

A hatóságok korlátozták a benzinértékesítést, és arra kérték a lakosságot, hogy ne halmozzanak fel üzemanyagot kannákban. A finomítói termelés májusban 13,5 százalékkal esett vissza az áprilisi 9,1 százalékos csökkenés után, ami legalább 2015 óta a legmeredekebb visszaesésnek felel meg.

A kialakult helyzet egyre nagyobb fejtörést okoz a szövetségi kormánynak is. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes kedden tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt a nyári főszezon ellátásbiztonságát javító és az árakat féken tartó intézkedésekről. A helyzetet "nehéznek, de kezelhetőnek" minősítve elmondta, hogy Oroszország fontolóra veszi a gázolajexport teljes betiltását, miközben adókedvezményekkel ösztönözné az üzemanyag-behozatalt.

A parlament szerdán már el is fogadta a hazai benzinpiacot élénkítő adótörvény-módosításokat.

Az orosz régiók mintegy 75 százalékában már valamilyen jegyrendszer vagy ellátási zavar lépett életbe, miután több közigazgatási egység is korlátozásokat vezetett be. A Capital Economics közgazdásza, Liam Peach szerint az ukrán dróntámadások egyre tartósabb makrogazdasági problémát jelentenek Moszkva számára, miközben az inflációs és a költségvetési nyomást is fokozzák.

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