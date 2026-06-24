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Megtörtént az elképzelhetetlen: Oroszország kezd teljesen kifogyni az üzemanyagból
Gazdaság

Megtörtént az elképzelhetetlen: Oroszország kezd teljesen kifogyni az üzemanyagból

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Oroszországban ismét megugrottak az üzemanyagárak, ami tovább erősíti az orosz jegybank óvatos monetáris politikája melletti érveket. Elvira Nabiullina jegybankelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy az ukrán dróntámadások miatt visszaeső finomítói termelés új inflációs kockázatot jelent – tudósított a Bloomberg.
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Az orosz statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint a benzin átlagára egy hét alatt 3 százalékkal, literenként 71,20 rubelre (mintegy 0,95 dollárra) emelkedett, ami legalább két évtizede a legnagyobb heti drágulásnak számít. A gázolaj áremelkedése a korábbi heti 0,8 százalékról 2,7 százalékra gyorsult,

az éves infláció pedig a májusi 5,3 százalékról 5,8 százalékra ugrott a gazdaságfejlesztési minisztérium adatai szerint.

Az orosz lakosság egyszerre szembesül a megugró üzemanyagárakkal és a drága hitelekkel. Nabiullina a múlt héten jelezte, hogy egyre szűkebb a tér az alapkamat-csökkentésre, sőt felvetette, hogy az egy éve tartó monetáris enyhítési ciklust akár szüneteltethetik is. A jegybankárok végül 25 bázispontra lassították a kamatvágás ütemét, szemben az elemzők többsége által várt jelentősebb, 50-75 pontos csökkentéssel.

A finomítókat ért károk – köztük a Gazprom Nyefty moszkvai üzeme elleni támadás – pánikvásárlást váltottak ki, ami áremelkedést és helyenként üzemanyaghiányt okozott.

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A hatóságok korlátozták a benzinértékesítést, és arra kérték a lakosságot, hogy ne halmozzanak fel üzemanyagot kannákban. A finomítói termelés májusban 13,5 százalékkal esett vissza az áprilisi 9,1 százalékos csökkenés után, ami legalább 2015 óta a legmeredekebb visszaesésnek felel meg.

A kialakult helyzet egyre nagyobb fejtörést okoz a szövetségi kormánynak is. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes kedden tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt a nyári főszezon ellátásbiztonságát javító és az árakat féken tartó intézkedésekről. A helyzetet "nehéznek, de kezelhetőnek" minősítve elmondta, hogy Oroszország fontolóra veszi a gázolajexport teljes betiltását, miközben adókedvezményekkel ösztönözné az üzemanyag-behozatalt.

A parlament szerdán már el is fogadta a hazai benzinpiacot élénkítő adótörvény-módosításokat.

Az orosz régiók mintegy 75 százalékában már valamilyen jegyrendszer vagy ellátási zavar lépett életbe, miután több közigazgatási egység is korlátozásokat vezetett be. A Capital Economics közgazdásza, Liam Peach szerint az ukrán dróntámadások egyre tartósabb makrogazdasági problémát jelentenek Moszkva számára, miközben az inflációs és a költségvetési nyomást is fokozzák.

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Címlapkép forrása: Emil Leegunov/Anadolu via Getty Images

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