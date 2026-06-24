Megtudtuk: rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatala járt el

Értesüléseink szerint a mai nap folyamán nagy erőkkel vonult ki a Semmelweis Egyetem belső központi épületéhez a Készenléti Rendőrség. Megkeresésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata megerősítette a kivonulás tényét, folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze a cselekmény. Az egyetem hivatalos megkeresésünkre annyit írt, hogy kérdéseinkkel forduljunk a hatóságokhoz.

Csütörtökön jutott el hozzánk a hír, hogy több egységgel vonult ki a készenléti rendőrség a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatt található központi tömbjéhez.

Forrás: Portfolio

Forrás: Portfolio

Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük az egyetemet, ahonnan csak annyi választ kaptunk, hogy "kérdésével a hatóságokhoz forduljon". Időközben megkerestük az ORFK kommunikációs osztályát, ahonnan még este érkezett a válasz, amit változatlanul közlünk (kiemelések tőlünk - a szerk).

"Elektronikus úton hozzánk érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre ma helyszíni nyomozati cselekményeket

az Ön által megadott címen egy folyamatban lévő büntetőeljárásban. A nyomozás érdekére tekintettel azonban bővebb tájékoztatás egyelőre nem adható".

Mivel függhet össze az eljárás?

A Semmelweis Egyetem a legnagyobb magyarországi egészségügyi ellátóhelye (számtalan telephellyel, jelen esetben az Üllői út 26. számról beszélünk), így a hír kapcsán sokan elsőre arra gondolhatnak, hogy a hatóság hálapénzes üggyel összefüggésben vonult ki a helyszínre. Ennek kapcsán azonban fontos megjegyezni, hogy azokat az ügyeket a Nemzeti Védelmi Szolgálat bonyolítja le.

Jelen esetben a hivatalos válasz szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala jár el. Ennek a hatóságnak a feladata a következő: a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése, illetve kizárólagos hatáskörrel végzi a büntetőeljárási törvényben meghatározott vagyon-visszaszerzési eljárásokat.

Magyarország EU-s kötelezettségeinek eleget téve, 2015-ben hozta létre a Nemzeti Nyomozó Irodán belül ezt a speciális egységet.

Ez az egység tehát egy másik nyomozóhatóság által folytatott büntetőeljárás keretében jelenik meg azért, hogy egy adott helyszínen vagyontárgyakat, pénzügyi nyomokat, lefoglalható eszközöket azonosítson és biztosítson.

A rendőrség válasza ugyanakkor nem közölte, hogy a helyszínen pontosan milyen cselekményt végeztek: a "bővebb tájékoztatás egyelőre nem adható" fordulat erre vonatkozóan semmilyen részletet nem tartalmaz. A vagyon-visszaszerzési eljárások jellemzően lefoglalással, házkutatással vagy adatszerzéssel járhatnak, de hogy az adott esetben ezek közül melyikre került sor - ha egyáltalán -, arról hivatalos megerősítés nincs.

A rendőrséghez küldött kérdésünkben konkrétan megneveztük a címet (Üllői út 26.), és az ORFK sajtószolgálata erre a címre vonatkozóan adta meg válaszát. Érdemes megemlíteni, hogy itt található a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épülete, vagyis a Rektori Épület, ez az egyetem hivatalos székhelye. Vagyis nem klinikai, betegellátó egység, hanem az egyetem adminisztratív és vezetői központja. Itt működik az egyetem felső vezetése, a központi szervezeti egységek, a dékáni hivatalok és más központi irodák. A gyakorlatban tehát ez az épület az egyetem pénzügyi-vagyongazdálkodási és igazgatási irányításának a központja is.

Érdemes kiemelni, hogy az eljárás iránya, a gyanúsított vagy gyanúsítottak köre, valamint az egyetem érintettségének minősége - hogy tanúként, sértettként, esetleg egészen más módon kapcsolódik-e az ügyhöz - egyaránt ismeretlen. A helyszíni nyomozati cselekmény ténye önmagában nem jelent és nem bizonyít semmilyen jogsértést vagy bűncselekmény elkövetését az egyetem kapcsán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József