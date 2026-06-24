Nagy színvallásra készül Venezuela

Venezuela minden eddiginél nagyobb államadósság-átalakításra készül, miután a tervek szerint hamarosan nyilvánosságra hozza, hogy adósságállománya eléri a 240 milliárd dollárt. Ez jóval meghaladja a piaci szereplők korábbi, 150–200 milliárd dollár közötti becsléseit, és új fejezetet nyithat az ország gazdasági újjáépítésében - írja az FT.

Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai vezető célja, hogy még az év végéig megállapodásra jusson a hitelezőkkel. Egy ilyen alku megteremthetné annak feltételeit, hogy Venezuela közel egy évtizedes elszigeteltség után visszatérjen a nemzetközi tőkepiacokra.

A következő hetekben megtörténik az adósság-restrukturáláshoz elengedhetetlenül szükséges feltárás: kiderül, milyen is a válságról válságra bukdácsoló ország valódi pénzügyi helyzete,

például Caracas részletesebb képet ad majd tartozásairól és gazdasági kilátásairól.

A venezuelai kormány pénzügyi tanácsadóként az amerikai Centerview Partners befektetési bankot bízta meg. A cég közreműködésével készül az az adósságfenntarthatósági terv, amelyet várhatóan július elején tesznek közzé. A dokumentum célja, hogy keretet adjon az adósságok újratárgyalásának, és bemutassa, milyen feltételek mellett válhatna ismét fenntarthatóvá az ország pénzügyi pályája.

A kormány emellett egy makrogazdasági keretrendszert is nyilvánosságra hoz, amely Venezuela gazdaságának méretét mintegy 100 milliárd dollárra becsüli. Ez drámai visszaesés a 2012-es, 370 milliárd dolláros szintről, amely Hugo Chávez elnökségének utolsó évéhez kötődik.

Az új adatok alapján az ország adósságállománya a GDP több mint 200 százalékára rúghat.

Adósságrendezés IMF nélkül?

A folyamat egyik különlegessége, hogy az adósságfenntarthatósági elemzést nem a Nemzetközi Valutaalap készítette, noha a nagy szuverén adósságrendezések esetében ez a megszokott. Az IMF aktívabb szerepvállalása nélkül nehezebb lehet hiteles és minden fél számára elfogadható tárgyalási keretet kialakítani, és a venezuelai kormány gyengébb alkupozícióba kerülhet a kötvénytulajdonosokkal szemben.



Az IMF jelezte, hogy bár nem vesz részt közvetlenül a Venezuela által bejelentett adósság-átalakítási folyamatban, de rendszeres kapcsolatban áll a venezuelai hatóságokkal. Venezuela - hét év után- áprilisban kezdte újra az együttműködést az IMF-fel.

A tervezett átstrukturálás mérete történelmi jelentőségű lehet: Venezuela várhatóan túlszárnyalja Görögország 2012-es, 200 milliárd dolláros adósságrendezését is. A helyzetet különösen bonyolulttá teszi, hogy az ország adósságai sokféle forrásból származnak, és Caracas gyakorlatilag cvsődben van, hiszen már hosszú ideje nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. A kormány és az állami olajvállalat, a PDVSA kötvényei önmagukban mintegy 60 milliárd dollárt tesznek ki, amelyhez további körülbelül 40 milliárd dollárnyi felhalmozott, ki nem fizetett kamat társul.

A hitelezői kör ennél is szélesebb. Venezuela becslések szerint 30–50 milliárd dollárral tartozhat olajipari vállalatoknak és kereskedelmi partnereknek, továbbá több mint 20 milliárd dollárnyi jogi követelés is terheli az országot a Chávez-korszak államosításai miatt. Emellett Caracasnak Kína felé 10–20 milliárd dollár, Oroszország felé mintegy 6 milliárd dollár, fejlesztési bankok felé pedig körülbelül 4 milliárd dollár tartozása lehet.

A venezuelai kormány a vártnál gyorsabban indította el az átstrukturálási folyamatot. A Centerview részéről Matthieu Pigasse kapott kulcsszerepet, aki korábban a Lazardnál vett részt több nagy államadósság-rendezésben, köztük Görögország és Argentína ügyeiben. Pigasse jól ismeri Caracast, korábban tanácsadóként közreműködött a Citgo, a PDVSA egykori amerikai leányvállalatának értékesítésével kapcsolatos ügyekben is. A Lazard később megpróbálta átvenni a tanácsadói szerepet, de ajánlatát a venezuelai kormány elutasította.

A kötvénytulajdonosok figyelme most elsősorban arra irányul, milyen gyorsan tudja Venezuela újraéleszteni olajtermelését és exportbevételeit. A jegybank friss adatai szerint az ország olajexportból származó bevétele az év első három hónapjában 5,5 milliárd dollár volt, ami emelkedés a Maduro-korszak utolsó hónapjaiban mért 4,4 milliárd dollárhoz képest, de még mindig messze elmarad a korábbi fénykortól. A befektetők szerint a rendezés időigényes lehet: bár elvileg 2026-ig is megszülethetne egy megállapodás, sokan valószínűbbnek tartják, hogy a folyamat 2027-re is áthúzódik.

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