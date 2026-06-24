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CAN
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ÉLŐ  40'
BIH
Bosznia-Hercegovina 2 0 Katar
QAT
  gól: Sultan Al-Brake 34'
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Nyugaton a végéhez közeleg a hőhullám, de Magyarországon még csak most jön a neheze
Gazdaság

Nyugaton a végéhez közeleg a hőhullám, de Magyarországon még csak most jön a neheze

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Miközben Nyugat-Európában már látszik a rendkívüli hőhullám vége, a Kárpát-medencébe éppen most érkezhet meg a legforróbb légtömeg. Az előrejelzések szerint a hétvégén és a jövő hét elején akár 40 fok közeli hőmérsékletek is előfordulhatnak, mielőtt Európa nagy részén megkezdődne az enyhülés.

Az Európa nagy részét sújtó rendkívüli hőhullám a meteorológiai előrejelzések szerint néhány napon belül enyhülhet, bár a lehűlés nem egyszerre érkezik meg minden térségbe. A friss modellfutások alapján Nyugat- és Közép-Európában július első hete

az átlagosnál akár 10 fokkal melegebb időjárást hozhat, ezt követően azonban több helyen jelentős felfrissülés és csapadék érkezhet.

A szakértők szerint jelenleg Franciaországban és Nagy-Britanniában tetőzik a hőhullám, ahol több helyen 35-40 Celsius-fok közötti maximumokat mérhetnek, helyenként ezt meghaladó értékekkel.

Az előrejelzések ugyanakkor azt mutatják, hogy a hét végére az úgynevezett hőkupolát fenntartó magaslégköri gerinc keletebbre húzódik, helyét pedig egy frontrendszer veheti át. Ennek nyomán több fokos lehűlés érkezhet Nyugat-Európába, ami sok helyen jelentős enyhülést hozhat a lakosság és a mezőgazdaság számára is.

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A változás az Alpok térségében is érezhető lehet a hónapforduló környékén, azonban a Kárpát-medence helyzete eltérőnek ígérkezik. Miközben nyugaton mérséklődik a forróság, Magyarország és a környező országok fölé ekkor érkezhet meg a legmelegebb légtömeg. Az előrejelzések szerint

a hétvégére és a jövő hét elejére gyakoribbá válhatnak a 40 fokot megközelítő csúcshőmérsékletek.

Az anticiklonális időjárási helyzet nemcsak a hőmérséklet emelkedésének kedvez, hanem a csapadékképződés esélyét is csökkenti. Emiatt a már most is több helyen jelentős aszállyal küzdő térségekben tovább romolhatnak a körülmények.

A hosszabb távú kilátások ugyanakkor már kedvezőbbek. Az európai előrejelzési modellek alapján a július második hetében érkező időjárási fordulat nemcsak alacsonyabb hőmérsékletet, hanem több csapadékot is hozhat a kontinens jelentős részére. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, az enyhülést jelenthet mind a lakosság, mind a természet számára.

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