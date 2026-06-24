Repülővel érkezett a segítség: újraindulhatnak a halasztott műtétek a magyar kórházban

Újra működik a hűtőrendszer az Országos Onkológiai Intézet műtőiben, így csütörtöktől visszatérhetnek a tervezett műtétek – jelentette be az intézmény a Facebookon. Korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ígért azonnali intézkedéseket a helyzet miatt.

A kórház rövid közlése szerint:

Jó hír!!! Elindult a hűtőrendszer a műtőinkben! Holnap a tervezett műtétekkel indulunk!

A bejelentés előzménye, hogy hétfő este az intézet közölte: a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet. A kórház indoklása szerint a műtők egy részében nem lehetett folyamatosan biztosítani azokat a hőmérsékleti és páratartalmi feltételeket, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek, ezért az Orvosigazgatóság a betegbiztonságra hivatkozva felfüggesztette a tervezett műtéti tevékenységet a 3-as épületben, és átszervezte a műtői kapacitásokat.

A halaszthatatlan onkológiai beavatkozások elvégzése érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, a műtétek reggel 6 órától este 10 óráig zajlottak.

Az intézet akkor azt közölte, hogy az érintett betegeket közvetlenül keresik meg, és egyeztetnek velük az esetleges módosításokról, illetve az új műtéti időpontokról. A kórház azt is jelezte, hogy a műszaki problémákat folyamatosan jelentette az üzemeltetésért és karbantartásért felelős Központi Ellátási Főigazgatóságnak.

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már a hétfő esti bejelentés után azt írta, hogy speciális alkatrészek, négy nyomástávadó érkeznek repülővel, és ha minden jól alakul, megkezdődhet a beépítésük. Az intézet mostani közlése alapján a hűtőrendszert sikerült újraindítani, így a műtéti program a tervezett rend szerint folytatódhat. A kórház korábban hangsúlyozta, hogy a helyzetet naponta többször értékelték, és a döntéseket kizárólag a biztonságos betegellátás érdekében hozták meg.

Címlapkép: Az Országos Onkológiai Intézet Kék Golyó utcai épülete. A fotó forrása: MTI Fotó/Branstetter Sándor