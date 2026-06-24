Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK közleménye szerint

vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion között közlekedik,

az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.

Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró.

A BKK azt is közölte, hogy karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az 50-es villamos szombattól július 5-ig, a Határ út és a Lajosmizsei sorompó között pótlóbusz jár majd.

Az 50-es jelzésű pótlóbuszról a villamosra Villanytelep megállóhelyen lehet átszállni.