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TASZ: ki kellene venni a kormány alaptörvény-módosításából egy kritikus intézkedést
Gazdaság

TASZ: ki kellene venni a kormány alaptörvény-módosításából egy kritikus intézkedést

Portfolio
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A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint ki kellene venni a mostani alaptörvény-módosításból a képviselői cikluskorlátozásra vonatkozó javaslatot, amely megtiltaná a legalább 12 éve hivatalban lévő képviselők újraindulását. A jogvédő szervezet szerint a javaslat nem a jogállamiság azonnali helyreállításához szükséges intézkedés, és egy ötnapos konzultáció keretében nem lehet érdemi társadalmi vitát folytatni ilyen horderejű kérdésről. A TASZ arra is figyelmeztet, hogy a módosítás közvetlenül befolyásolja a politikai versenyt, mivel elsősorban a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz frakcióját érintené, miközben a Tisza képviselői mind újoncok. A szervezet szerint a kérdésről nem gyorsított eljárásban, hanem egy későbbi, alapos alkotmányozási folyamat keretében kellene dönteni.

A Társaság a Szabadságjogokért szerint ki kellene venni a mostani alaptörvény-módosításból azt a javaslatot, amely megtiltaná, hogy a következő országgyűlési választáson jelöltként induljon, aki korábban legalább 12 évig képviselő volt. A jogvédő szervezet szerint

a javaslat időzítése mindenképpen problémás, mert a kérdés nem igényel sürgős beavatkozást, ezért nem egy gyors alaptörvény-módosításban, hanem egy későbbi, alapos alkotmányozási folyamat keretében kellene dönteni róla.

A TASZ szerint a legsürgősebb közjogi változtatásokat valóban el lehet fogadni gyorsított alaptörvény-módosítással, különösen ha azok „a jogállamiság azonnali helyreállításához” vagy az uniós források lehívásához szükségesek. A képviselői cikluskorlátozás azonban szerintük nem ilyen ügy. A szervezet azt is kifogásolja, hogy

egy ilyen jelentőségű változásról nem lehet érdemi társadalmi vitát folytatni egy ötnapos konzultáció keretében.

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A jogvédők szerint a gyors döntést az sem indokolja, hogy a választók már állást foglaltak volna a kérdésben, mert „a képviselői mandátum időbeli korlátozásának gondolata nem jelent meg a választási kampányban, és egészen mostanáig nem volt része a közbeszédnek sem”. Ezt érdemi különbségnek tartják a miniszterelnöki cikluskorlátozáshoz képest, amelyről a Tisza a kampányban is beszélt.

A TASZ szerint a kétharmados többségnek kellene bizonyítania, hogy ez olyan sürgető alkotmányos kérdés, amely nem várhat egy szélesebb alkotmányozási folyamatig, ilyen indokokat azonban szerintük a Tisza-kormány nem mutatott be”.

A szervezet arra is figyelmeztet, hogy a javaslat közvetlenül befolyásolja a politikai versenyt. Megfogalmazásuk szerint

az alkotmány a hatalom korlátja, nem pedig eszköze, a Fidesz korábbi alkotmánymódosításaival pedig éppen az volt a fő probléma, hogy az alkotmány hatalmi eszközzé vált.

A TASZ szerint most is felmerül ez a veszély, mivel „míg a Tisza-frakcióban mindenki újonc, addig a tervezett korlátozás a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz frakciójának jelentős részét érinti”. A javaslat ugyanakkor nemcsak a politikusokat, hanem azokat a választókat is korlátozná, „akik negyedjére is rájuk szavaznának”.

A módosítás indokolása a TASZ szerint túl általános: a kormány a demokratikus hatalomgyakorlás biztosítására, egyes választott tisztviselők megújításának lehetőségére, valamint arra hivatkozik, hogy a parlamentben „szélesebb körben jelenjenek meg új társadalmi tapasztalatok és szemléletmódok”.

A szervezet szerint ezek „lehetnek észszerű felvetések”, de nem bizonyítják, hogy a jelenlegi szabályozás súlyos jogállamisági válságot okozna.

Ha pedig a valódi cél azok felelősségre vonása lenne, „akik a jogállam lebontásában részt vettek”, akkor azt szerintük egyértelműen ki kell mondani, és nem általános cikluskorláttal kellene kezelni.

A TASZ szerint a 12 éves, végleges kizárást jelentő szabály különösen szigorú választójogi korlátozás lenne, mert egyszerre érintené az aktív és a passzív választójogot. A szervezet szerint a parlamenti megújulás célja enyhébb eszközökkel is elérhető lehetne, például nyílt listás választási rendszerrel, erősebb párton belüli vitákkal vagy olyan szabállyal, amely csak meghatározott számú egymást követő ciklus után tiltaná az újraindulást. A TASZ végkövetkeztetése szerint „a képviselői cikluskorlátozás a politikai rendszer működését alapjaiban érintő, összetett alkotmányos kérdés”, amelyről nem „néhány napos konzultáció”, hanem valódi alkotmányozási folyamat után kellene dönteni.

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