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Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása
Gazdaság

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása

Portfolio
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Sűrű napot zárt a magyar közélet kedden: az Országgyűlés megszavazta az új közmédia- és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, és eltörölték a védett árat is. Magyar Péter a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, miközben az NKA-botrányban hat embert vettek őrizetbe. A nyilvánosságot emellett a "Tisztítótűz-művelet" köti le, amelynek egyik legnagyobb port kavaró eleme a képviselői mandátum 12 éves korlátozása lenne. Eközben az új kormány benyújtotta az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatot is.
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Szijjártó nagyon aggódott Lavrov épségéért a Wagner vezetőjének lázadásakor - itt a telefonbeszélgetés leirata

A VSquare oknyomozó portál nyilvánosságra hozta annak a 2023. júniusi telefonbeszélgetésnek a részleteit, amelyben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Wagner-lázadás idején felhívta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot. A kiszivárgott leirat szerint a magyar tárcavezető láthatóan aggódott a fejlemények miatt, és személyes segítséget is felajánlott, amin az orosz külügyminiszter végül csak nevetett.

2023. június 23-án Jevgenyij Prigozsin magánhadserege, a Wagner-csoport fellázadt az orosz hadvezetés és Vlagyimir Putyin elnök ellen. Bár néhány óráig reálisnak tűnt egy oroszországi polgárháború kirobbanása, a fegyveres felkelés hamar elbukott, Prigozsin pedig később életét vesztette. A lázadás legfeszültebb óráiban azonban még egyáltalán nem lehetett tudni, mekkora vérontás várható az országban.

Ebben a bizonytalan helyzetben, a lázadás másnapján kezdeményezett telefonhívást Szijjártó Péter. A VSquare által közzétett leiratból kiderül, hogy a magyar külügyminiszter rögtön azzal indította a beszélgetést, hogy szeretné megtudni, az orosz vezetés kézben tartja-e a helyzetet, és Lavrov személy szerint jól van-e.

Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?

Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök minden szükségest elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.

Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?

Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.

Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?

Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.

Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?

Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.

Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?

Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.

Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!

Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.

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Elérte a kirúgási hullám a Mandinert is

Erről a lapnál dolgozó Kohán Mátyás írt, aki 60 kollégája elbocsátásáról adott hírt. Mint mondta, a munka folytatásához az olvasók, valamint a "nemzeti nagytőke" támogatását keresik.

A mostani fejlemény egy szélesebb elbocsátási hullámba illeszkedik, leépítések zajlottak már a Világgazdaságnál, az Origonál, a Pesti Srácoknál, valamint több további Mediaworks terméknél.

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Megnyílnak az ügynökakták

Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották a parlamentnek – adta hírül a miniszterelnök.

A kormány (és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter) fontos ígérete volt a lépés, amellyel a kabinet a múlt adósságait kívánja törleszteni.

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Tisza-kormány: tisztítótűz forgatta fel a magyar közéletet

A már megszokottak szerint kedden is pörögtek az események a közéletben,

  • az országgyűlés megszavazta az új közmédia és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, valamint eltörölték a védett árat is.
  • A miniszterelnök a parlamenti ülés után a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, ahol a hangsúly nem feltétlenül a konkrét bejelentéseken volt, mint inkább azon, hogy megtörtént a találkozó: úgy tűnik, hogy nem csupán a Tiszánál van szándék a szövetség új életre keltésére.
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hírül adta, hogy a botrányos NKA-ügyben már 6 embert őrizetbe vettek. A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is.
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián az egészségügy átfogó reformtervét ismertette.

Ezen eseményekkel párhuzamosan fut néhány kevésbé látványos, de a kormányzati munka szempontjából kulcsfontosságú folyamat, így például a minisztériumok átvilágítása és az új apparátus felépítése, az uniós források kapcsán a konkrét projektek kiválasztása, a részletek tisztázása, illetve a következő időszak törvényeinek előkészítése.

Sok feladattal zsonglőrködik tehát az új kormány, miközben Hegedűs Zsolt egy keddi háttérbeszélgetésen háttérbeszélgetésen elárulta:

a minisztériumi stábba neki még 190 emberre van szüksége.

Mindeközben a nyilvánosságot a Tisztítótűz-művelet köti le, amelynek egyik legvitásabb pontja, hogy maximum 12 évig lehetne betölteni képviselői mandátumot. Ha a miniszterelnöki mandátumhoz hasonlóan visszamenőleg számolják az éveket, akkor ez a teljes politikai tér átrendeződéséhez vezet. Emellett előbb-utóbb várhatóan Sulyok Tamás is reagál az ő eltávolítását célzó javaslatra.

A szerdai fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

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Címlapkép forrása: MTI

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Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.

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