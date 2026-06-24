Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása

A VSquare oknyomozó portál nyilvánosságra hozta annak a 2023. júniusi telefonbeszélgetésnek a részleteit, amelyben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Wagner-lázadás idején felhívta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot. A kiszivárgott leirat szerint a magyar tárcavezető láthatóan aggódott a fejlemények miatt, és személyes segítséget is felajánlott, amin az orosz külügyminiszter végül csak nevetett.

2023. június 23-án Jevgenyij Prigozsin magánhadserege, a Wagner-csoport fellázadt az orosz hadvezetés és Vlagyimir Putyin elnök ellen. Bár néhány óráig reálisnak tűnt egy oroszországi polgárháború kirobbanása, a fegyveres felkelés hamar elbukott, Prigozsin pedig később életét vesztette. A lázadás legfeszültebb óráiban azonban még egyáltalán nem lehetett tudni, mekkora vérontás várható az országban.

Ebben a bizonytalan helyzetben, a lázadás másnapján kezdeményezett telefonhívást Szijjártó Péter. A VSquare által közzétett leiratból kiderül, hogy a magyar külügyminiszter rögtön azzal indította a beszélgetést, hogy szeretné megtudni, az orosz vezetés kézben tartja-e a helyzetet, és Lavrov személy szerint jól van-e.

Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?

Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök minden szükségest elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.

Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?

Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.

Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?

Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.

Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?

Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.

Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?

Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.

Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!

Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.