Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése

Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt
A tegnapi napon hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökét, a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit, valamint egy kiemelt döntéshozó bizottság tagjait. A Telex most kiderítette, ki lehet a többi őrizetbe vett személy.
Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) kedden azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán.
Megszűnik a soproni fideszes önkormányzat lapja
Nyomtatott és online formában is megszűnik a fideszes vezetésű soproni önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma, amely 2012 óta szinte minden soproni postaládában ott volt – szúrta ki a Telex.
A főszerkesztő azt írta, hogy tulajdonosi döntés született arról, hogy anyagi okok miatt átszervezik az önkormányzati médiát.
A fejlemény illeszkedik a Fidesz-közeli média leépítésének sorába. A győri önkormányzat lapja után ez a második vidéki lap, amelyik megszűnik a kormányváltás után.
Zöldítenék a közkedvelt fővárosi teret, de vita robbant ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közt
Bár Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester egyetért a Városliget építési területeinek parkosításában, a Hősök tere zöldítéséről már eltér a véleményük. A park teljes autómentesítése és a Kós Károly sétány lezárása szintén napirenden szerepel, a tervek megvalósítását azonban egyelőre hátráltatja a szükséges forgalomtechnikai és infrastrukturális háttér hiánya - számolt be a Népszava.
Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyar Színház korábbi gazdálkodása miatt, abból az időszakból, amikor az intézményt Zalán János vezette. A büntetőeljárás ténye már akkor is ismert volt, amikor Hankó Balázs a közelmúltban a társulat heves tiltakozása ellenére Zalánt nevezte ki a Kolibri Színház élére.
Magyar Péter: pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a Tisztitótűz-művelet alkotmánymódosítására
Első alkalommal tartottak V4-csúcstalálkozót Gödöllőn a Tisza Párt választási győzelme és az új magyar kormány megalakulása óta. A négy kormányfő közös sajtótájékoztatója után Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek beszélt a visegrádi együttműködés újraindításáról, a magyar–szlovák vitás ügyekről, az EU bővítéséről, Ukrajnáról és Tisztítótűz-művelet bejelentésének napján beterjesztett 17. alkotmánymódosításról, ami iránt kiemelkedő a közérdeklődés.
Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 29-re és 30-ra, amelyen a képviselőknek hat törvényjavaslatot tárgyalnak, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az ügynökakták feltárását.
Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek
"Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten: a Fővárosi Önkormányzat használatba ad egy XIV. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg" – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.
Karácsony kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Szerinte az állam ezen a téren is cserbenhagyta a családokat.
Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek
A visegrádi négyek legutóbbi találkozóján több fontos megállapodás született a miniszterelnökök között, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. A tagországok vezetői döntöttek arról, hogy ezentúl minden európai tanácsülés előtt egyeztetni fognak egymással, többek között a hétéves uniós költségvetésről, az energiaárakról, a versenyképességről és az illegális migrációról. A cseh miniszterelnök javaslatára a szlovák elnökség alatt találkozót terveznek a német és az osztrák kancellárral. Kiemelt témaként szerepelt az észak-dél vasúti összeköttetés fejlesztése is: Magyar Péter egy Gdansktól Triesztig, illetve Hamburgtól Budapesten át délig tartó infrastruktúra-fejlesztési tervet mutatott be.
Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál
A kormány egy kedden este benyújtott törvényjavaslattal az egészségbiztosító hatáskörébe utalná az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását, így a feladatot elvonná a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A kabinet a változtatástól a döntéshozatali folyamat felgyorsulását, valamint átláthatóbb és igazságosabb működést vár.
Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány
Az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással továbbította Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét az uniós pénzügyminiszterek tanácsa elé. A Magyar Péter kormánya által átírt, összesen 10 milliárd eurós terv jelentősen átalakult a korábbi, Orbán-kabinet idején benyújtott változathoz képest: több nagy szociális és ágazati beruházás kikerült, miközben a közlekedés 2,8 milliárd euróval a legnagyobb nyertessé vált, és új, nagy összegű programok jelentek meg az MFB-n keresztüli vállalkozásfinanszírozásra, valamint az AI Gigafactory és az IRIS² műholdas rendszer terén.
Megszólalt Vitézy Dávid: visszatérhetnek a sínekre a hiányzó InterCity-kocsik
Újraindította a MÁV az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A lépés azért fontos, mert a MÁV járműhiányának egyik oka éppen az volt, hogy több kocsi javításra vagy kötelező műszaki fővizsgára várva állt, ezért nem lehetett őket forgalomba állítani.
Szijjártó nagyon aggódott Lavrov épségéért a Wagner vezetőjének lázadásakor - itt a telefonbeszélgetés leirata
A VSquare oknyomozó portál nyilvánosságra hozta annak a 2023. júniusi telefonbeszélgetésnek a részleteit, amelyben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Wagner-lázadás idején felhívta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot. A kiszivárgott leirat szerint a magyar tárcavezető láthatóan aggódott a fejlemények miatt, és személyes segítséget is felajánlott, amin az orosz külügyminiszter végül csak nevetett.
2023. június 23-án Jevgenyij Prigozsin magánhadserege, a Wagner-csoport fellázadt az orosz hadvezetés és Vlagyimir Putyin elnök ellen. Bár néhány óráig reálisnak tűnt egy oroszországi polgárháború kirobbanása, a fegyveres felkelés hamar elbukott, Prigozsin pedig később életét vesztette. A lázadás legfeszültebb óráiban azonban még egyáltalán nem lehetett tudni, mekkora vérontás várható az országban.
Ebben a bizonytalan helyzetben, a lázadás másnapján kezdeményezett telefonhívást Szijjártó Péter. A VSquare által közzétett leiratból kiderül, hogy a magyar külügyminiszter rögtön azzal indította a beszélgetést, hogy szeretné megtudni, az orosz vezetés kézben tartja-e a helyzetet, és Lavrov személy szerint jól van-e.
Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?
Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök minden szükségest elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.
Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?
Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.
Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?
Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.
Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?
Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.
Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?
Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.
Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!
Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.
Elérte a kirúgási hullám a Mandinert is
Erről a lapnál dolgozó Kohán Mátyás írt, aki 60 kollégája elbocsátásáról adott hírt. Mint mondta, a munka folytatásához az olvasók, valamint a "nemzeti nagytőke" támogatását keresik.
A mostani fejlemény egy szélesebb elbocsátási hullámba illeszkedik, leépítések zajlottak már a Világgazdaságnál, az Origonál, a Pesti Srácoknál, valamint több további Mediaworks terméknél.
Megnyílnak az ügynökakták
Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották a parlamentnek – adta hírül a miniszterelnök.
A kormány (és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter) fontos ígérete volt a lépés, amellyel a kabinet a múlt adósságait kívánja törleszteni.
A javaslat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná. Kiindulópontja az, hogy az 1990 előtti pártállami állambiztonsági szolgálatok tevékenységének nyilvánossága máig nem teljes. Ennek egyik fő oka, hogy számos irat még mindig a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében van, és minősített adatot tartalmaz. A törvényjavaslat szerint ezeknek az iratoknak a tényleges, teljes körű felülvizsgálata eddig nem történt meg megfelelően.
Ezért javaslat legfontosabb eleme egy új testület, a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság létrehozása. Ez a bizottság akkor kapna szerepet, ha a nemzetbiztonsági szolgálatok egy-egy felülvizsgálat után továbbra is titkosan akarnának tartani bizonyos állambiztonsági iratokat.
A bizottság megnézhetné ezeket az iratokat, értékelhetné, hogy indokolt-e még a minősítés fenntartása, és javaslatot tehetne a titkosítás megszüntetésére. A végső döntés azonban továbbra sem a bizottságé lenne. Ha a minősítő szerv nem fogadja meg a javaslatot, részletesen indokolnia kellene, miért tartja fenn továbbra is a titkosítást.
Tisza-kormány: tisztítótűz forgatta fel a magyar közéletet
A már megszokottak szerint kedden is pörögtek az események a közéletben,
- az országgyűlés megszavazta az új közmédia és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, valamint eltörölték a védett árat is.
- A miniszterelnök a parlamenti ülés után a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, ahol a hangsúly nem feltétlenül a konkrét bejelentéseken volt, mint inkább azon, hogy megtörtént a találkozó: úgy tűnik, hogy nem csupán a Tiszánál van szándék a szövetség új életre keltésére.
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hírül adta, hogy a botrányos NKA-ügyben már 6 embert őrizetbe vettek. A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián az egészségügy átfogó reformtervét ismertette.
Ezen eseményekkel párhuzamosan fut néhány kevésbé látványos, de a kormányzati munka szempontjából kulcsfontosságú folyamat, így például a minisztériumok átvilágítása és az új apparátus felépítése, az uniós források kapcsán a konkrét projektek kiválasztása, a részletek tisztázása, illetve a következő időszak törvényeinek előkészítése.
Sok feladattal zsonglőrködik tehát az új kormány, miközben Hegedűs Zsolt egy keddi háttérbeszélgetésen háttérbeszélgetésen elárulta:
a minisztériumi stábba neki még 190 emberre van szüksége.
Mindeközben a nyilvánosságot a Tisztítótűz-művelet köti le, amelynek egyik legvitásabb pontja, hogy maximum 12 évig lehetne betölteni képviselői mandátumot. Ha a miniszterelnöki mandátumhoz hasonlóan visszamenőleg számolják az éveket, akkor ez a teljes politikai tér átrendeződéséhez vezet. Emellett előbb-utóbb várhatóan Sulyok Tamás is reagál az ő eltávolítását célzó javaslatra.
A szerdai fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték
Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
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"Ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz".
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Sokan javasolták a képviselők mandátumának 8 évben történő maximálását.
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