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Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése
Gazdaság

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése

Portfolio
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A kormány benyújtotta az ügynökakták megnyitását és a méltányossági gyógyszertámogatások rendszerének átalakítását célzó törvényjavaslatokat, amelyeket jövő héten már meg is tárgyalhat a parlament egy újabb rendkívüli ülés keretében. Eközben szállingóznak a hírek a Fideszhez köthető médiánál történő elbocsátásokról, a Mandinernél 60 embert bocsátottak el, valamint a soproni fideszes önkormányzat hetilapja is megszűnik. A nyilvánosságot emellett a "Tisztítótűz-művelet" köti le, amelynek egyik legnagyobb port kavaró eleme a képviselői mandátum 12 éves korlátozása lenne.
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Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt

A tegnapi napon hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökét, a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit, valamint egy kiemelt döntéshozó bizottság tagjait. A Telex most kiderítette, ki lehet a többi őrizetbe vett személy.

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Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt
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Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) kedden azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán.

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Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek
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Megszűnik a soproni fideszes önkormányzat lapja

Nyomtatott és online formában is megszűnik a fideszes vezetésű soproni önkormányzat hetilapja, a Soproni Téma, amely 2012 óta szinte minden soproni postaládában ott volt – szúrta ki a Telex.

A főszerkesztő azt írta, hogy tulajdonosi döntés született arról, hogy anyagi okok miatt átszervezik az önkormányzati médiát.

A fejlemény illeszkedik a Fidesz-közeli média leépítésének sorába. A győri önkormányzat lapja után ez a második vidéki lap, amelyik megszűnik a kormányváltás után.

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50 millió forintos bírságot kapott a Mediaworks

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Zöldítenék a közkedvelt fővárosi teret, de vita robbant ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közt

Bár Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester egyetért a Városliget építési területeinek parkosításában, a Hősök tere zöldítéséről már eltér a véleményük. A park teljes autómentesítése és a Kós Károly sétány lezárása szintén napirenden szerepel, a tervek megvalósítását azonban egyelőre hátráltatja a szükséges forgalomtechnikai és infrastrukturális háttér hiánya - számolt be a Népszava.

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Zöldítenék a közkedvelt fővárosi teret, de vita robbant ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közt
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Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében

Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyar Színház korábbi gazdálkodása miatt, abból az időszakból, amikor az intézményt Zalán János vezette. A büntetőeljárás ténye már akkor is ismert volt, amikor Hankó Balázs a közelmúltban a társulat heves tiltakozása ellenére Zalánt nevezte ki a Kolibri Színház élére.

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Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
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Magyar Péter: pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a Tisztitótűz-művelet alkotmánymódosítására

Első alkalommal tartottak V4-csúcstalálkozót Gödöllőn a Tisza Párt választási győzelme és az új magyar kormány megalakulása óta. A négy kormányfő közös sajtótájékoztatója után Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek beszélt a visegrádi együttműködés újraindításáról, a magyar–szlovák vitás ügyekről, az EU bővítéséről, Ukrajnáról és Tisztítótűz-művelet bejelentésének napján beterjesztett 17. alkotmánymódosításról, ami iránt kiemelkedő a közérdeklődés.

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Magyar Péter: pár óra alatt több mint 3000 vélemény érkezett a Tisztitótűz-művelet alkotmánymódosítására
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Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 29-re és 30-ra, amelyen a képviselőknek hat törvényjavaslatot tárgyalnak, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az ügynökakták feltárását.

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Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön
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Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek

"Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten: a Fővárosi Önkormányzat használatba ad egy XIV. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg" – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

Karácsony kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Szerinte az állam ezen a téren is cserbenhagyta a családokat.

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Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek

A visegrádi négyek legutóbbi találkozóján több fontos megállapodás született a miniszterelnökök között, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. A tagországok vezetői döntöttek arról, hogy ezentúl minden európai tanácsülés előtt egyeztetni fognak egymással, többek között a hétéves uniós költségvetésről, az energiaárakról, a versenyképességről és az illegális migrációról. A cseh miniszterelnök javaslatára a szlovák elnökség alatt találkozót terveznek a német és az osztrák kancellárral. Kiemelt témaként szerepelt az észak-dél vasúti összeköttetés fejlesztése is: Magyar Péter egy Gdansktól Triesztig, illetve Hamburgtól Budapesten át délig tartó infrastruktúra-fejlesztési tervet mutatott be.

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Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek
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Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál

A kormány egy kedden este benyújtott törvényjavaslattal az egészségbiztosító hatáskörébe utalná az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását, így a feladatot elvonná a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A kabinet a változtatástól a döntéshozatali folyamat felgyorsulását, valamint átláthatóbb és igazságosabb működést vár.

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Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál
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Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány

Az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással továbbította Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét az uniós pénzügyminiszterek tanácsa elé. A Magyar Péter kormánya által átírt, összesen 10 milliárd eurós terv jelentősen átalakult a korábbi, Orbán-kabinet idején benyújtott változathoz képest: több nagy szociális és ágazati beruházás kikerült, miközben a közlekedés 2,8 milliárd euróval a legnagyobb nyertessé vált, és új, nagy összegű programok jelentek meg az MFB-n keresztüli vállalkozásfinanszírozásra, valamint az AI Gigafactory és az IRIS² műholdas rendszer terén.

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Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány
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Megszólalt Vitézy Dávid: visszatérhetnek a sínekre a hiányzó InterCity-kocsik

Újraindította a MÁV az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A lépés azért fontos, mert a MÁV járműhiányának egyik oka éppen az volt, hogy több kocsi javításra vagy kötelező műszaki fővizsgára várva állt, ezért nem lehetett őket forgalomba állítani.

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Megszólalt Vitézy Dávid: visszatérhetnek a sínekre a hiányzó InterCity-kocsik
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Szijjártó nagyon aggódott Lavrov épségéért a Wagner vezetőjének lázadásakor - itt a telefonbeszélgetés leirata

A VSquare oknyomozó portál nyilvánosságra hozta annak a 2023. júniusi telefonbeszélgetésnek a részleteit, amelyben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Wagner-lázadás idején felhívta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot. A kiszivárgott leirat szerint a magyar tárcavezető láthatóan aggódott a fejlemények miatt, és személyes segítséget is felajánlott, amin az orosz külügyminiszter végül csak nevetett.

2023. június 23-án Jevgenyij Prigozsin magánhadserege, a Wagner-csoport fellázadt az orosz hadvezetés és Vlagyimir Putyin elnök ellen. Bár néhány óráig reálisnak tűnt egy oroszországi polgárháború kirobbanása, a fegyveres felkelés hamar elbukott, Prigozsin pedig később életét vesztette. A lázadás legfeszültebb óráiban azonban még egyáltalán nem lehetett tudni, mekkora vérontás várható az országban.

Ebben a bizonytalan helyzetben, a lázadás másnapján kezdeményezett telefonhívást Szijjártó Péter. A VSquare által közzétett leiratból kiderül, hogy a magyar külügyminiszter rögtön azzal indította a beszélgetést, hogy szeretné megtudni, az orosz vezetés kézben tartja-e a helyzetet, és Lavrov személy szerint jól van-e.

Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?

Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök minden szükségest elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.

Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?

Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.

Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?

Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.

Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?

Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.

Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?

Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.

Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!

Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.

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Elérte a kirúgási hullám a Mandinert is

Erről a lapnál dolgozó Kohán Mátyás írt, aki 60 kollégája elbocsátásáról adott hírt. Mint mondta, a munka folytatásához az olvasók, valamint a "nemzeti nagytőke" támogatását keresik.

A mostani fejlemény egy szélesebb elbocsátási hullámba illeszkedik, leépítések zajlottak már a Világgazdaságnál, az Origonál, a Pesti Srácoknál, valamint több további Mediaworks terméknél.

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Megnyílnak az ügynökakták

Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották a parlamentnek – adta hírül a miniszterelnök.

 

A kormány (és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter) fontos ígérete volt a lépés, amellyel a kabinet a múlt adósságait kívánja törleszteni.

A javaslat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003-as törvényt módosítaná. Kiindulópontja az, hogy az 1990 előtti pártállami állambiztonsági szolgálatok tevékenységének nyilvánossága máig nem teljes. Ennek egyik fő oka, hogy számos irat még mindig a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében van, és minősített adatot tartalmaz. A törvényjavaslat szerint ezeknek az iratoknak a tényleges, teljes körű felülvizsgálata eddig nem történt meg megfelelően.

Ezért javaslat legfontosabb eleme egy új testület, a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság létrehozása. Ez a bizottság akkor kapna szerepet, ha a nemzetbiztonsági szolgálatok egy-egy felülvizsgálat után továbbra is titkosan akarnának tartani bizonyos állambiztonsági iratokat.

A bizottság megnézhetné ezeket az iratokat, értékelhetné, hogy indokolt-e még a minősítés fenntartása, és javaslatot tehetne a titkosítás megszüntetésére. A végső döntés azonban továbbra sem a bizottságé lenne. Ha a minősítő szerv nem fogadja meg a javaslatot, részletesen indokolnia kellene, miért tartja fenn továbbra is a titkosítást.

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Tisza-kormány: tisztítótűz forgatta fel a magyar közéletet

A már megszokottak szerint kedden is pörögtek az események a közéletben,

  • az országgyűlés megszavazta az új közmédia és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, valamint eltörölték a védett árat is.
  • A miniszterelnök a parlamenti ülés után a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, ahol a hangsúly nem feltétlenül a konkrét bejelentéseken volt, mint inkább azon, hogy megtörtént a találkozó: úgy tűnik, hogy nem csupán a Tiszánál van szándék a szövetség új életre keltésére.
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hírül adta, hogy a botrányos NKA-ügyben már 6 embert őrizetbe vettek. A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is.
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián az egészségügy átfogó reformtervét ismertette.

Ezen eseményekkel párhuzamosan fut néhány kevésbé látványos, de a kormányzati munka szempontjából kulcsfontosságú folyamat, így például a minisztériumok átvilágítása és az új apparátus felépítése, az uniós források kapcsán a konkrét projektek kiválasztása, a részletek tisztázása, illetve a következő időszak törvényeinek előkészítése.

Sok feladattal zsonglőrködik tehát az új kormány, miközben Hegedűs Zsolt egy keddi háttérbeszélgetésen háttérbeszélgetésen elárulta:

a minisztériumi stábba neki még 190 emberre van szüksége.

Mindeközben a nyilvánosságot a Tisztítótűz-művelet köti le, amelynek egyik legvitásabb pontja, hogy maximum 12 évig lehetne betölteni képviselői mandátumot. Ha a miniszterelnöki mandátumhoz hasonlóan visszamenőleg számolják az éveket, akkor ez a teljes politikai tér átrendeződéséhez vezet. Emellett előbb-utóbb várhatóan Sulyok Tamás is reagál az ő eltávolítását célzó javaslatra.

A szerdai fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

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Címlapkép forrása: MTI

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Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.

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Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

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