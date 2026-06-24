Tisza-kormány: tisztítótűz forgatta fel a magyar közéletet

A már megszokottak szerint kedden is pörögtek az események a közéletben,

az országgyűlés megszavazta az új közmédia és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, valamint eltörölték a védett árat is.

is. A miniszterelnök a parlamenti ülés után a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, ahol a hangsúly nem feltétlenül a konkrét bejelentéseken volt, mint inkább azon, hogy megtörtént a találkozó: úgy tűnik, hogy nem csupán a Tiszánál van szándék a szövetség új életre keltésére.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hírül adta, hogy a botrányos NKA-ügyben már 6 embert őrizetbe vettek. A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is.

A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián az egészségügy átfogó reformtervét ismertette.

Ezen eseményekkel párhuzamosan fut néhány kevésbé látványos, de a kormányzati munka szempontjából kulcsfontosságú folyamat, így például a minisztériumok átvilágítása és az új apparátus felépítése, az uniós források kapcsán a konkrét projektek kiválasztása, a részletek tisztázása, illetve a következő időszak törvényeinek előkészítése.

Sok feladattal zsonglőrködik tehát az új kormány, miközben Hegedűs Zsolt egy keddi háttérbeszélgetésen háttérbeszélgetésen elárulta:

a minisztériumi stábba neki még 190 emberre van szüksége.

Mindeközben a nyilvánosságot a Tisztítótűz-művelet köti le, amelynek egyik legvitásabb pontja, hogy maximum 12 évig lehetne betölteni képviselői mandátumot. Ha a miniszterelnöki mandátumhoz hasonlóan visszamenőleg számolják az éveket, akkor ez a teljes politikai tér átrendeződéséhez vezet. Emellett előbb-utóbb várhatóan Sulyok Tamás is reagál az ő eltávolítását célzó javaslatra.

A szerdai fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI