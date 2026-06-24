Tisza-kormány: tisztítótűz forgatta fel a magyar közéletet
A már megszokottak szerint kedden is pörögtek az események a közéletben,
- az országgyűlés megszavazta az új közmédia és plakáttörvényt, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslatot, valamint eltörölték a védett árat is.
- A miniszterelnök a parlamenti ülés után a V4-ek miniszterelnökeit fogadta Gödöllőn, ahol a hangsúly nem feltétlenül a konkrét bejelentéseken volt, mint inkább azon, hogy megtörtént a találkozó: úgy tűnik, hogy nem csupán a Tiszánál van szándék a szövetség új életre keltésére.
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hírül adta, hogy a botrányos NKA-ügyben már 6 embert őrizetbe vettek. A 24.hu értesülései szerint köztük szerepel a szervezet korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere, Bús Balázs is.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián az egészségügy átfogó reformtervét ismertette.
Ezen eseményekkel párhuzamosan fut néhány kevésbé látványos, de a kormányzati munka szempontjából kulcsfontosságú folyamat, így például a minisztériumok átvilágítása és az új apparátus felépítése, az uniós források kapcsán a konkrét projektek kiválasztása, a részletek tisztázása, illetve a következő időszak törvényeinek előkészítése.
Sok feladattal zsonglőrködik tehát az új kormány, miközben Hegedűs Zsolt egy keddi háttérbeszélgetésen háttérbeszélgetésen elárulta:
a minisztériumi stábba neki még 190 emberre van szüksége.
Mindeközben a nyilvánosságot a Tisztítótűz-művelet köti le, amelynek egyik legvitásabb pontja, hogy maximum 12 évig lehetne betölteni képviselői mandátumot. Ha a miniszterelnöki mandátumhoz hasonlóan visszamenőleg számolják az éveket, akkor ez a teljes politikai tér átrendeződéséhez vezet. Emellett előbb-utóbb várhatóan Sulyok Tamás is reagál az ő eltávolítását célzó javaslatra.
A szerdai fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték
Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
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