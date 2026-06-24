Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében

A feljelentést még 2024 tavaszán tette meg az akkor Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca egy soron kívüli ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt fordult az akkor Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészséghez. Az ügy időközben átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), amely az elmúlt hetekben már kihallgatásokat is tartott – tudta meg az Index.
A hatóság megerősítette, hogy ismeretlen tettes ellen, költségvetési csalás bűntettének gyanújával folytatnak eljárást.
Bár a szükséges nyomozati cselekményeket folyamatosan végzik, további részleteket nem közöltek.
A feljelentést megalapozó minisztériumi jelentés egyértelműen rögzítette, hogy a vizsgált időszakban a színház egyszemélyi felelős vezetője, a tevékenység teljes körű irányítója az akkori igazgató, Zalán János volt. A dokumentum rajta kívül érintettként nevezi meg az intézmény gazdasági, produkciós, üzemeltetési és műszaki vezetőjét, valamint a gazdasági igazgatóhelyettest is.
Mindezek a súlyos megállapítások már ismertek voltak 2025 januárjában, amikor Hankó Balázs a Kolibri Színház igazgatói posztjára nevezte ki Zalán Jánost. A döntés komoly felháborodást keltett a társulaton belül, a kinevezés elleni tiltakozásul pedig harminc munkatárs távozott az intézményből.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön
Folytatódik a törvényhozási dömping.
Egyre rosszabb a helyzet: már egy megyeszékhelyen is korlátozni kell a vízfogyasztást
Zalában több tucat településen vízhiány alakult ki.
Most van időnk lépni: mi lesz pár év múlva a leselejtezett napelemekkel és akkumulátorokkal?
Egy új piac van kialakulóban.
Végre egy jó hír Németországból
Javul az üzleti klíma, de még recesszióban lehetett Európa legnagyobb gazdasága.
Az orosz-ukrán háború filléres gyilkos fegyverei bukkantak fel több ezer kilométerre a fronttól, és ez nagyon rossz hír a világnak
Súlyos veszteségeket tudnak okozni.
Közzétették a túlfogyasztási dátumokat: ekkorra éli fel Magyarország az összes éves erőforrását
Megvan a 2026-os túlfogyasztás napja.
Megszólalt a neves bankvezér, szerinte így jöhetnek az új tőkekövetelmények
Munkahelyek megszűnését is kilátásba helyezte.
Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek
Összefognak a magas energiaárak és a migráció ellen.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.