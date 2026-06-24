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Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében
Gazdaság

Újabb fejezet a magyar színházi botrányban: már az adóhatóság is nyomoz a nemrég kinevezett igazgató ügyében

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Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyar Színház korábbi gazdálkodása miatt, abból az időszakból, amikor az intézményt Zalán János vezette. A büntetőeljárás ténye már akkor is ismert volt, amikor Hankó Balázs a közelmúltban a társulat heves tiltakozása ellenére Zalánt nevezte ki a Kolibri Színház élére.

A feljelentést még 2024 tavaszán tette meg az akkor Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca egy soron kívüli ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt fordult az akkor Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészséghez. Az ügy időközben átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), amely az elmúlt hetekben már kihallgatásokat is tartott – tudta meg az Index.

A hatóság megerősítette, hogy ismeretlen tettes ellen, költségvetési csalás bűntettének gyanújával folytatnak eljárást.

Bár a szükséges nyomozati cselekményeket folyamatosan végzik, további részleteket nem közöltek.

A feljelentést megalapozó minisztériumi jelentés egyértelműen rögzítette, hogy a vizsgált időszakban a színház egyszemélyi felelős vezetője, a tevékenység teljes körű irányítója az akkori igazgató, Zalán János volt. A dokumentum rajta kívül érintettként nevezi meg az intézmény gazdasági, produkciós, üzemeltetési és műszaki vezetőjét, valamint a gazdasági igazgatóhelyettest is.

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Mindezek a súlyos megállapítások már ismertek voltak 2025 januárjában, amikor Hankó Balázs a Kolibri Színház igazgatói posztjára nevezte ki Zalán Jánost. A döntés komoly felháborodást keltett a társulaton belül, a kinevezés elleni tiltakozásul pedig harminc munkatárs távozott az intézményből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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