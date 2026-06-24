Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön

A Forsthoffer Ágnes házelnöknek szerdán benyújtott indítvány a politikai és történelmi jelentőségű javaslatok mellett egy lényeges egészségügyi módosítást is tartalmaz.

A képviselők tárgyalnák

az ügynökakták szélesebb nyilvánosságát előmozdító javaslatot,

a jogszabályt, amelynek értelmében a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól,

a Mol különadóját megemelő javaslatot,

a polgármesteri fizetések csökkentésé t,

t, és a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.

Mivel a rendes tavaszi ülésszak június közepén lezárult, az Országgyűlés már csak rendkívüli ülések keretében hozhat döntéseket.

A parlament ezen a héten hétfőn és kedden is ülésezett, a viták során pedig Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon felszólalt.

A miniszterelnök korábban többször is elmondta, hogy a munka nyáron sem fog leállni, a képviselők ne tervezzenek hosszú nyaralást.

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