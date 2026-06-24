PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön
Gazdaság

Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 29-re és 30-ra, amelyen a képviselőknek hat törvényjavaslatot tárgyalnak, köztük a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az ügynökakták feltárását.

A Forsthoffer Ágnes házelnöknek szerdán benyújtott indítvány a politikai és történelmi jelentőségű javaslatok mellett egy lényeges egészségügyi módosítást is tartalmaz.

A képviselők tárgyalnák

  • az ügynökakták szélesebb nyilvánosságát előmozdító javaslatot,
  • a jogszabályt, amelynek értelmében a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól,
  • a Mol különadóját megemelő javaslatot,
  • a polgármesteri fizetések csökkentését,
  • és a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.
Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása

Lépett a kormány: gyökeres változás jön a méltányossági gyógyszertámogatásoknál

Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról

Mivel a rendes tavaszi ülésszak június közepén lezárult, az Országgyűlés már csak rendkívüli ülések keretében hozhat döntéseket.

A parlament ezen a héten hétfőn és kedden is ülésezett, a viták során pedig Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon felszólalt.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása

Egyre rosszabb a helyzet: már egy megyeszékhelyen is korlátozni kell a vízfogyasztást

Végre egy jó hír Németországból

A miniszterelnök korábban többször is elmondta, hogy a munka nyáron sem fog leállni, a képviselők ne tervezzenek hosszú nyaralást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility