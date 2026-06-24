Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Nagyon fontos szempont, hogy a nemzetközi jegybankok kamatemelés felé mozdulnak, erre az MNB-nek is figyelnie kell.

Ami most történik, azt nevezhetjük egy "mini kamatcsökkentési ciklusnak"

- szögezi le Varga. Hozzáteszi, hogy jelenleg a következő három hónapra látnak előre, erre az időszakra van egy pályájuk