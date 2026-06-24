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Gazdaság

Véget ért a hetekig tartó munka: nagy változás jön az egyik forgalmas magyar vasútvonalon

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Újra járnak a vonatok szerdától a Budapest–Pécs-vasútvonal teljes hosszán – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: négy héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó „lassújelek” felszámolása és a pálya állapotának javítása volt; az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon.

A miniszter kifejtette a MÁV saját erőforrásából végrehajtott munkálatok során 4800 tonna zúzottkövet építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbetonaljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is.

A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok. Ez önmagában néhány perc menetidő-megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés

– írta bejegyzésében Vitézy Dávid.

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