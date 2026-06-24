Végre egy jó hír Németországból

Júniusban tovább javult a németországi üzleti hangulat, miután a vállalatok kedvezőbben ítélték meg aktuális helyzetüket, és a kilátásokkal kapcsolatos aggályaik is mérséklődtek – derül ki a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből.

Az Ifo üzleti hangulatindexe a májusi, felülvizsgált 85,0 pontról 85,6 pontra emelkedett, ami pontosan megfelelt a Reuters által megkérdezett elemzők várakozásainak.

A vállalatok elégedettebbek voltak az aktuális üzletmenettel, így a jelenlegi helyzetet mérő alindex 86,1 pontról 87,0 pontra javult. A következő hónapokra vonatkozó várakozások szintén kevésbé borúlátóak, az erre vonatkozó mutató 83,9 pontról 84,1 pontra emelkedett.

Clemens Fuest, az Ifo elnöke kiemelte, hogy a német gazdaság a globális politikai feszültségek enyhülésében bízik.

Az ING az adathoz fűzött értékelésében félig tréfásan megjegyzi: bár egyes futballszakértők a német válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét tartják felelősnek a közhangulat javulásáért, valószínűleg

az Irán és az Egyesült Államok között a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról folyó tárgyalások voltak a megújult optimizmus valódi mozgatórugói.

A német – sőt, az egész európai – gazdaság valahogy továbbra is egyfajta átmeneti állapotban van - mondják a bank szakértői. A kemény adatok még egy ideig a közel-keleti háború és az emelkedő energiaárak következményeit fogják mutatni, míg a puha adatok – mint például a ma reggeli Ifo-index – már az optimizmus visszatérésére utalnak.

Ami a kemény adatokat illeti, nagy a kockázata annak, hogy a német gazdaság a második negyedévben recesszióba süllyedt. Ez nem csupán a magas energiaköltségek következménye, hanem a kormány csalódást keltő reformtörekvéseinek is köszönhető.

Ugyanakkor mindkét kedvezőtlen tényező hamarosan enyhülhet. A Hormuzi-szoros újbóli megnyitása ugyan nem változtat a német ipar előtt álló strukturális energiaár-kihívásokon, de enyhítheti a magánfogyasztásra nehezedő lefelé irányuló nyomást. Emellett úgy tűnik, hogy a német kormány végre fokozza reformtörekvéseit. A javasolt nyugdíjreform ugyan nem oldja meg az ország versenyképességi problémáját, de segítene kezelni a demográfiai változásoknak az államháztartásra gyakorolt hatását. Emellett egyértelmű jelzést is küldene arról, hogy a kormány hajlandó és képes végrehajtani a régóta esedékes reformokat.

Forrás: Reuters

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