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Vitézy Dávid belenyúl a hőségállapot miatt hozott korlátozásba
Gazdaság

Vitézy Dávid belenyúl a hőségállapot miatt hozott korlátozásba

MTI
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A hétvégére várható extrém hőség miatt enyhít a kamionstop szabályain a kormány, hogy a teherautó-sofőrök könnyebben elérhessék a pihenőhelyeket, és csökkenjen az áruszállítás kockázata. A tartós kánikula nemcsak az embereket, hanem a járműveket és az ellátási láncokat is fokozott terhelésnek teszi ki, de a minisztérium döntése szerint a hajnali órákban még folytathatják útjukat a kamionosok.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot - közölte a minisztérium szerdán az MTI-vel.

A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop.

A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja - írták.

A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű-vezetőknek az javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

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A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban.

A közlemény szerint a nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli, csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért indokolt a fokozott figyelem, a türelem és a körültekintés az utakon. Javasolják továbbá indulás előtt a tájékozódást az aktuális

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