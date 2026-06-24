PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt
Gazdaság

Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tegnapi napon hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökét, a támogatások lebonyolításáért felelős intézmény vezetőit, valamint egy kiemelt döntéshozó bizottság tagjait. A Telex most kiderítette, ki lehet a többi őrizetbe vett személy.

Kedden Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere mellett őrizetbe vették az NKA pályázatait kezelő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is. A Telex szerint velük együtt vették őrizetbe annak a kiemelt bizottságnak a tagjait, akik a 17 milliárd forintos keret sorsáról döntöttek.

Információnk szerint őrizetben vannak annak a kiemelt bizottságnak a tagjai is, akik a 17 milliárd forint kiosztásáról döntöttek: egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Tudásközpont tanácsadója, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője, valamint a miniszteri kabinetfőnök-helyettes

– írta a lap.

A magánszemélyek feljelentése nyomán indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytatja. A nyomozás azért zajlik Bács-Kiskun vármegyében, mert az érintett pályázók között egy ottani illetőségű cég is szerepel. A hűtlen kezeléssel gyanúsított hat személy letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozhatja, a kényszerintézkedésről pedig csütörtökön dönthet a kecskeméti bíróság.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése

Tűzgyújtási tilalom lép életbe az egész országban a nagy hőség miatt

Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek

Az ügy április végén robbant ki, amikor Molnár Áron színész-aktivista felhívta a figyelmet arra, hogy tudomása szerint az állami kifizetőhelyről milliárdokat utaltak ki a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának.

A gyanús kifizetések miatt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter még május 18-án felfüggesztette a támogatások folyósítását, hogy megakadályozza a források további visszaélésszerű felhasználását. A tárcavezető a döntést követő napon az NKTK főigazgatóját is felmentette tisztségéből.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Tarr Zoltán: hat embert őrizetbe vettek a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzek ügyében

Dagad az NKA-botrány, már Győrben is nyomoznak

NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért

Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra

NKA-botrány: megszólalt a leköszönő miniszter a vádakról

Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak

Címlapkép forrása: Európai Bizottság, CCE

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility