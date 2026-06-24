Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt

Kedden Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere mellett őrizetbe vették az NKA pályázatait kezelő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is. A Telex szerint velük együtt vették őrizetbe annak a kiemelt bizottságnak a tagjait, akik a 17 milliárd forintos keret sorsáról döntöttek.
Információnk szerint őrizetben vannak annak a kiemelt bizottságnak a tagjai is, akik a 17 milliárd forint kiosztásáról döntöttek: egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Tudásközpont tanácsadója, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője, valamint a miniszteri kabinetfőnök-helyettes
– írta a lap.
A magánszemélyek feljelentése nyomán indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytatja. A nyomozás azért zajlik Bács-Kiskun vármegyében, mert az érintett pályázók között egy ottani illetőségű cég is szerepel. A hűtlen kezeléssel gyanúsított hat személy letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozhatja, a kényszerintézkedésről pedig csütörtökön dönthet a kecskeméti bíróság.
Az ügy április végén robbant ki, amikor Molnár Áron színész-aktivista felhívta a figyelmet arra, hogy tudomása szerint az állami kifizetőhelyről milliárdokat utaltak ki a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának.
A gyanús kifizetések miatt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter még május 18-án felfüggesztette a támogatások folyósítását, hogy megakadályozza a források további visszaélésszerű felhasználását. A tárcavezető a döntést követő napon az NKTK főigazgatóját is felmentette tisztségéből.
Címlapkép forrása: Európai Bizottság, CCE
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