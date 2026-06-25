A hőség egyértelműen a klímaválság jele

Franciaország szerdán másodszor is megdöntötte saját melegrekordját. A Météo-France adatai alapján az átlagos éjszakai minimum-hőmérséklet 22 fok volt, miközben az északnyugati Nantes-ban 27,2 fokot mértek. Stéphanie Rist egészségügyi miniszter figyelmeztetett, hogy a hőség nemcsak az idősekre veszélyes, hiszen a fiatalok körében is nőtt a hirtelen szívmegállások száma.
A párizsi mentőszolgálat huszonnégy óra alatt négyszer annyi ilyen esethez vonult ki, mint általában.
A miniszter mindenkit arra kért, hogy igazítsa tevékenységét a hőmérséklethez, és átmenetileg függessze fel a sportolást.
A rennes-i térségben a sürgősségi osztály vezetője öt-hat ember halálát hozta összefüggésbe a forrósággal, az áldozatok jellemzően hatvan év felettiek voltak. A városban hétfőn 40,6, míg kedden 41 fokot mértek. A párizsi régióban egy hároméves gyermeket találtak holtan egy autóban, alig néhány nappal azután, hogy a déli Carpentras-ban két kisgyermek vesztette életét hasonló körülmények között.
A rendkívüli meleg miatt ráadásul három atomerőművet is le kellett állítani,
a pedagógusok szakszervezetei pedig sztrájkot helyeztek kilátásba a tarthatatlan munkakörülmények miatt.
Spanyolországban hétfőn az andalúziai Andújarban 45,1 fokot mértek, ami az eddigi legmagasabb júniusi érték az ország történetében. A MoMo nevű mortalitásfigyelő rendszer vasárnap és szerda között 213, a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetet regisztrált, ebből 95-öt egyetlen nap alatt. A forróság eközben kelet felé tolódik. Németország délnyugati részén, Bad Bergzabernben az éjszakai hőmérséklet nem süllyedt 26,2 fok alá, és a meteorológusok szerint a mostani hőhullám történelmi jelentőségű lehet. Luxemburgban szintén új júniusi rekord született 38,3 fokkal.
A szélsőséges meleg több helyen a mindennapi életet is megnehezíti
Hamburgban törölték a vasárnapi félmaratont, a Deutsche Bahn ingyenes jegyvisszaváltást biztosít az utasoknak, a cseh vasúttársaság pedig az utazások elhalasztását javasolja. Csehországban, Bécsben és Hollandiában a hétvégén szintén negyven fok körüli értékek várhatók, az Egyesült Királyságban pedig péntek estig meghosszabbították a vörös riasztást Londonban és Délkelet-Anglia egyes részein.
Olaszországban a hőség miatt a firenzei Uffizi Képtár június 28-ig felfüggesztette a jegyértékesítést, mivel a légkondicionáló berendezés nem tudott megbirkózni a látogatótömeggel és a szerdára 32 fokosra melegedett belső terekkel. A hőség csúcspontját hétfőre várják, amikor az északi régiókban akár negyven fokot is mérhetnek, miközben az éjszakai hőmérséklet sem süllyed majd 29 fok alá.
A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgáltatás szerint ráadásul Európa a leggyorsabban melegedő kontinens a világon, amely a globális átlagnál kétszer gyorsabb ütemben melegszik, ez pedig egyre súlyosabb hőhullámokat és erdőtüzeket idéz elő.
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