Amerikában az AI, Európában a személyes ajánlás nyom többet a latba abban, hogy hova menjünk nyaralni

A nyaralásunk alatt is hódít az AI – legalábbis az USA-ban
A mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapi életünk részévé válik, sokak már inkább AI-eszközöket, például ChatGPT-t használnak az olyan klasszikus keresőmotorok helyett is, mint a Google. Nincs ez másképpen akkor sem, amikor a nyaralás, az utazás a téma. A KPMG felmérése szerint a válaszadók 27%-a nyilatkozott arról, hogy kikéri nagy nyelvi modellek, például a ChatGPT, a Copilot vagy a Gemini segítségét a nyaralás valamelyik fázisában.
Ez az arány ugyan elmarad azoktól, akik a Google keresőjét használják (55%), de csaknem a duplájára nőtt a két évvel ezelőtti (14%) adatokhoz képest.
„Mára már nincsen semmi meglepő abban, hogy személyi asszisztensként használjuk a nagy nyelvi modelleket. Így az is egyre jobban elterjed és mindennapossá válik, hogy a mesterséges intelligencia egy adott ponton, vagy a nyaralás egész folyamata alatt a segítségünkre van. Onnan nézünk ajánlásokat, szálloda-javaslatokat, programötleteket. Nem mellesleg az információeléréshez való viszonyunkat is alakítja a technológia: a modell választásunk vagy azok elérhetősége befolyásolja, milyen tartalmak kerülnek be a kapott válaszba. Ez megjelenhet a források kiválasztásában, vagy a szöveg generálás során megjelenő termékreklámban.
Önmagában ez nem tűnik nagy egyéni kockázatnak, mégis fontos észben tartani, hogy előszűrt választ látunk”
– mondta a mesterséges intelligencia utazásokhoz való használatáról Ignácz Péter, a KPMG senior managere, adat- és mesterséges intelligencia-szakértője.
A millenniálok a legaktívabbak, és főleg egy konkrét esemény vonzza az utazókat
Igaz, hogy az eltérések nem nagyok, de azért szembetűnő, hogy melyik az a korosztály, amelyik számára a legfontosabb a nyaralás. 2025-ben a milleniálok 60%-a, míg az előttük lévő generációk (X-generáció és a baby boomerek) nagyjából 55%-a vett részt nyári kikapcsolódáson. Ahhoz képest, hogy a Z-generációnak okozza a legnagyobb anyagi terhet egy nyaralás, alig maradtak el tavaly a milleniáloktól: a generáció 59%-a volt nyaralni, így ők voltak a második legaktívabb korosztály.
És miért utazunk egyáltalán, mire vágyunk, amikor nyaralásra adjuk a fejünket? A Consumer Pulse Survey szerint a nyaralást tervező emberek 40%-a azért utazik, mert szeretne egy különleges élményt szerezni magának. Jó példa erre a jelenségre a hazánkban nemrég megrendezett Bajnokok Ligája-döntő: a Budapest Airport tájékoztatása szerint több mint 71 ezer ember érkezett repülővel hazánkba kimondottan a sportesemény miatt.
Európaiként máshogy nyaralunk – hódít az offline tér
Idén nyáron sokan szó szerint „kilépnének” a képernyőből: egy másik, 28 európai országban végzett kutatás szerint az európaiak a digitális zaj és az algoritmusok helyett egyre inkább az utazást, a gasztronómiát és a közösségi élményeket választják. A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a programválasztásnál a válaszadók közel kétharmada (64%) inkább személyes ajánlásokat követ, és kevésbé támaszkodik algoritmusokra. Magyarul:
hiába a végtelen feed és a „neked ajánljuk” logika, ha a nyár tétje az, hogy tényleg történjen valami emlékezetes.
A kutatás szerint három emberből kettő (60%) a szabadidejében direkt több offline tevékenységet szervez, és sokan keresnek olyan programokat, amelyekben a közösségi élmény dominál, miközben a költések is átrendeződnek: sokan kevesebbet fordítanának kütyükre és streamingre, hogy több maradjon az élményekre és emlékekre. A trend a magyaroknál is látszik: közös élmény, táguló horizont, új ízek – minél inkább online a hétköznap, annál értékesebbé válik az offline nyár.
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