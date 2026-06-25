Bejelentette a BKK: a hétvégén rövidebb útvonalon közlekedik két villamos

Karbantartás miatt a 23-as és a 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágóhíd között jár szombaton és vasárnap, a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Közleményük szerint a hétvégén az Orczy úton a Kőris utcánál a villamospálya karbantartását végzik. Mint írták,

A 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Nagyvárad tér között jár majd.

Pályakarbantartás miatt a budai oldalon, az Alkotás utcában és a Villányi úton is szünetel majd a villamosközlekedés július 12-ig.

Címlapkép forrása: Nyiro Simon