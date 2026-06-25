Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

Alaptörvény módosítása
13 ezer lakossági hozzászólás érkezett be az Alaptörvény 17. módosításával kapcsolatosan.
95%-a támogatja a módosításokat - ismertette Magyar Péter.
A képviselői mandátum 12 évben történő korlátozása kérdés az embereket leginkább foglalkoztató ügy, ezt követően jócskán lemaradva jön a Sulyok Tamás leváltását célzó módosítás - magyarázta a kormányfő.
Elsöprő többség támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrejöttét a beérkezett jelzéseket.
Vasút és sínek
Vitézy Dávid is a porondon. Ismertette: a pályaműködtetők 10-20 km/h-s lassítások jellemzőek a megengedett sebességhez képest.
Ez egy prevenciós intézkedés a pályaműködtető részéről, a sínek hőmérséklete bőven 50 fok fölé emelkedik. Ilyen intézkedésekre még számítani lehet, és várhatóak emiatt késések is.
A menetrend összeomlása viszont nem várható - nyomatékosította Vitézy Dávid.
A sínek fehérre festése képes arra, hogy 4-6 fokkal hűtse a pályákat. Ebben az évben további vonalakon kezdik el ezt alkalmazni, ezt vizsgálják a MÁV-val - ismertette Vitézy Dávid.
A tett halála az okoskodás, ezért két hete a kormány elrendelte a kórházi klímaprogramra a plusz forrás biztosítását - egészítette ki Magyar Péter a helyzetértékelést. Több helyen már elkészült a javítás, ami a légcserélőket érinti.
Súlyos, életmentő műtéteket nem kellett eddig elhalasztani - ismertette.
Paksi Atomerőmű
A Duna hőmérséklete meghaladta a 25 fokot, 28 fokot is hamarosan elérheti, ahol a kormánynak be kell avatkoznia a Paksi Atomerőmű terén. Ez is jelzi, hogy az energiarendszer helyzetét is folyamatosan monitorozni kell - felelte egy kérdésre Magyar Péter.
Tömegrendezvények
Nagyon veszélyes 40-41 fokban tömegrendezvényeket szervezni - jelezte Magyar Péter, aki felidézte egy korábbi kampányeseményét, amit nyáron csináltak és akkor a beszédét 5 percenként kellett megszakítania, mert a közönségben valaki rosszul lett.
Számos korlátozás a vasúti és HÉV-vonalakon
Magyar Péter kérdésre válaszolva sorolta, hogy több vonalon is van sebességkorlátozás, több HÉV-vonal is érintett.
Hőség és mezőgazdaság
Bóna Szabolcs agrárminiszter beterjesztett már javaslatot átcsoportosításra, kártalanítás céljából - mondta egy kérdésre válaszolva a kormányfő. Az időjárás a tavalyinál nagyobb károkat fog okozni, nem kizárt, hogy a 2022-ben látott károkra kell készülni - vetítette előre.
A helyzet nem maradhat úgy, ahogy most van, az öntözés terén például - húzta alá a kormányfő. Az állami vízgazdálkodásnak is változnia kell.
Magyar Péter kérése
Ne legyen olyan vendéglátó egység, kereskedelmi hely, ahová nem engedik be a hajléktalanokat felfrissülés céljából - intézett határozott kérést Magyar Péter az intézmények vezetőihez.
Háromnapos kihelyezett kormányülés
Informális kihelyezett kormányülés kezdődik péntek estétől Pilisszentkereszten - jelentette be Magyar Péter.
Kormányzati lépések a hőség idején
A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben, ezt most hirdeti ki a kormány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
A területi védelmi bizottságok a terv helyi megvalósítói - tette hozzá. A védelmi igazgatási hivatal folyamatosan jelent a kormánynak. Felidézte, hogy ma az Uzsoki utcai kórházban járt, megtekintették az intézmény hűtési rendszerét.
Ma délután 14 órakor megtörtént a védelmi bizottságok eligazítása.
Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe.
Szükség van, szükség lesz nemzeti összefogásra, láthatják, mit okoz a hőkupola Nyugat-Európában és ez Magyarország felé tart - ismertette. Azt kérte az emberektől, hogy figyeljék a tájékoztatásokat, vegyék komolyan a hatóságok kéréseit.
Kéréseket, utasításokat is megfogalmazhatnak az önkormányzatok, rendezvényszervezetek, karitatív szervezetek felé - vetítette előre a kormányfő. A honvédséget utasítottam több millió liter víz kiszállítására - fűzte hozzá. Zalaegerszeg és környékére kellett irányítani lajtos kocsikat.
Ezt a helyzetet még a megörökölt struktúrával fogjuk tudni kezelni - utalt arra, hogy itt is nehéz helyzetet örökölt a Tisza-kormány.
Két tevékenység kiemelten fontos: kórházi klímaprogram megvalósítása, havariahelyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren - mondta.
Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését - kérte határozottan Magyar Péter.
A kamionstop felfüggesztésre kerül, a kormány felkészült a MÁV-Volán havariaközpont segítségével arra, ha ez dugókat okozna. Az extrém helyzetben lehetnek járattörlések, vasúti vonalakon, akár a HÉV-vonalakon.
Az államigazgatásban, állami cégeknél home office-t rendel el a hétfői és keddi napra
- emelte ki. A munkáltatók kötelesek gondoskodni az egészséges munkavégzés körülményeiről - mondta. Rövidített munkarendet fontolják meg a munkáltatók - tette hozzá.
Az önkormányzatoknak azt mondta, hogy a hűvös helyiségek maradjanak nyitva.
A sérülékeny csoportokba tartozók maradjanak otthon, figyeljenek egymásra - kérte.
Időjárás, hőségriadó
A kormány kiemelten foglalkozott az előttünk álló napok időjárásával, a helyzet rendkívüli intézkedéseket követel - jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.
Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, Kádár Pál dandártábornok, Erdélyi Krisztián tűzoltóvezérőrnagy vannak jelen Magyar Péter mellett.
Oroszi Beatrix kiemelte, hogy szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe, várhatóan 4 napon át. Olyan magas lesz a középhőmérséklet, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Ez a legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet ez. Elmúlt 20 évben sem láttunk ilyet
- érzékeltette Oroszi Beatrix, aki kiemelte: jelentős terhelést jelent a hőség a szervezetnek. Ilyen esetben fennáll a kockázata, hogy az egyének szervezete kimerülhet.
Akár 400-450 plusz napi bejelentés érkezhet a mentőszolgálatok felé. Emiatt a balesetek száma is megduplázódhat. Egyértelműen nő a halálozás is ilyen időben - mondta az országos tisztifőorvos, majd sorolta, hogy kik tartoznak a rizikócsoportokba.
Kérést is intézett Oroszi Beatrix: figyeljenek egymásra az emberek, igyanak sok vizet. Ne hagyjanak gyermeket kocsiban, és senkit sem - húzta alá Oroszi Beatrix, aki kitért arra is, hogy sokan keresik fel ilyenkor a természetes vizeket. Ebben a helyzetben is óvatosan kell azonban eljárni.
Nem csak az egyének tehetnek a káros hatások elkerüléséért, a közösségi összefogés életeket menthet - hívta fel a figyelmet.
Egy telefonhívás, pohár víz is életet menthet, hívjuk fel családtagjainkat, kopogjunk be ismerőseinkhez. A figyelmesség életeket menthet - emelteki.
Kádár Pál a védelmi igazgatás oldaláról hozzáfűzte, hogy a hivatal abban ad segítséget az államszervezetnek, hogy megfelelő információbázisként segítse a munkát, koordinációs tevékenységet lát el. Az állami és lakossági erőforrások nem végtelenek, nem mindegy, hogyan gazdálkodunk ezzel. A hivatalban egy eseményjelző központ működik - magyarázta. Néhány napja ez a központ végzi a felkészítő, összehangoló munkát.
Ez nem azonos a mentésirányítási tevékenységgel, de a szélsőséges terheléseket összehangolja a hivatal - mondta. Döntési javaslatokat tud adni szélsőséges helyzetben a hivatal.
A víziközműszolgáltatóktól is kapnak adatokat, információkat - közölte Kádár Pál, aki kérte a közigazgatási szervek és a lakosság együttműködését. Ha az önkormányzat megkéri Önöket, hogy ne locsoljanak, tegyék meg Önök, hogy betartják ezt a kérést - fogalmazott.
Hozzájuk fut be az energiaszolgáltatók jelentései. Az energiahálózat a terhelést bírja, nincs krízishelyzet, ami rendkívüli beavatkozást igényelne. A csúcsidőszakhoz képest 95%-on van a terhelés - mondta.
Vasúti közlekedésben már szükség volt bizonyos pályakorlátozásokra - jelentette be Kádár Pál.
Erdélyi Krisztián azt jelentette, hogy a Katasztrófavédelem minden kollégája fel van készülve a jelenlegihez hasonló helyzetre. 1000 önkéntes szervezet segít nekünk partnerként - mondta. Emlékeztetett arra, hogy országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mégis azt látják, hogy folyamatosan emelkedik a szabadtéri tüzesetek száma. Ezek 99%-a mindig emberi tevékenységnek köszönhető - ismertette.
Azt kérte, hogy a vonuló mentőegységek munkáját segítség az úton lévők.
A veszélyhelyzeteket a 112-es számon lehet bejelenteni.
Ezúttal is várható prezentáció
A helyszínen a 4 állvány mellett kihelyeztek egy televíziót, amely akkor fordul elő, ha a miniszterelnök prezentációt vetít ki.
Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései
Ezen a héten sem csillapodik a kormányzati, törvényhozási tempó, és a következő napokban sem hagy alább a lendület. Kormányülés és parlamenti ülés után érkezik csütörtök délután a tájékoztató, majd holnaptól kihelyezett ülést folytat három napon át a kormány, ezt követően ismét rendkívüli parlamenti ülés várható.
A tájékoztatón várhatóan szóba kerül az alaptörvény-módosítás, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslat, vagy az árrésstop esetleges kivezetése, amelynek a lehetőségét Varga Mihály jegybankelnök a minap felvetette.
A csütörtöki eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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