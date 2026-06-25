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Egy nap, ami sorsfordító lehet: közeleg a Portfolio mértékadó KKV-konferenciája!
Gazdaság

Egy nap, ami sorsfordító lehet: közeleg a Portfolio mértékadó KKV-konferenciája!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Gyorsítani akkor érdemes, amikor minden fékeződik körülöttünk, de milyen finanszírozási keretek között lehet mindezt megvalósítani? Most, hogy felcsillant az uniós pénzek hazahozatalának reménye, csökken az alapkamat és dübörög az AI-forradalom, minden KKV számára kulcskérdés folyamatosan képben lenni a legfrissebb történésekkel. A kis- és középvállalatok döntéshozói szeptember 9-én kaphatnak iránytűt a hasonlóan égető gyakorlati kérdésekhez a Portfolio Boost Your Business névre keresztelt prémium KKV rendezvényén, amelyre most még a legjobb áron van lehetőség jelentkezni. A KKV-karaván később vidékre is elkanyarodik: Szegeden, Kecskeméten és Győrben is várjuk majd az érdeklődőket az ősz folyamán!

A hazai kis- és középvállalkozások az elmúlt években megtanulták, hogy a változás nem átmeneti állapot, hanem üzleti alaphelyzet. Infláció, árfolyamkockázatok, finanszírozási nehézségek, technológiai fordulatok, energiaár-sokkok, geopolitikai bizonytalanság: ma már szinte nincs olyan vállalatvezető, akinek ne kellene egyszerre több fronton is gyors, megalapozott döntéseket hoznia.

Boost Your Business 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

A Portfolio őszi KKV csúcsa, a Boost Your Business 2026 célja éppen az, hogy

egy nap alatt adjon átfogó, mégis gyakorlati tudást a magyar vállalkozásoknak arról, hogyan lehet ebben a környezetben növekedési pályára állni.

A konferencia fókuszában az a kérdés áll, hogy miből, hogyan és milyen stratégia mentén lehet felfuttatni egy vállalatot. A program nem elméleti inspirációs napnak készül: döntéstámogató üzleti eseménnyel készülünk, ahol a makrogazdasági helyzetkép, legaktuálisabb finanszírozási lehetőségek, pályázati információk, energetikai megoldások, digitalizációs és AI-eszközök, valamint a vezetői mindset kerülnek terítékre.

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Az uniós forrásoktól a vezetői stratégiákig: minden, amitől felpörög az üzlet

Gazdag program várja a résztvevőket, ahol mindenki megtalálja a számítását. 

  • Gazdasági kilátások és üzleti környezet: milyen növekedési pálya várható Magyarországon, mi lehet a forinttal, milyen hatásokkal járhat az euróbevezetés, és hogyan alakíthatják a gazdaságpolitikai döntések a cégek mindennapjait?
  • EU-források és pályázatok: mikor, mire és hogyan lehet pályázni, hogyan érdemes előkészíteni a fejlesztéseket, beruházásokat és pályázati dokumentációkat?
  • Finanszírozás és hitelezés: milyen banki, befektetési és egyéb forrásokra építhetnek a KKV-k, ha beruházást, forgóeszköz-finanszírozást vagy saját erő kiegészítését tervezik?
  • Energetikai tudatosság: hogyan válhat az energiahatékonyság és a tudatos energiamenedzsment kézzelfogható versenyelőnnyé és költségcsökkentési eszközzé?
  • AI és digitalizáció a gyakorlatban: milyen üzleti problémára milyen technológiai megoldás adhat választ, és hol hozhat mérhető termelékenységi ugrást a mesterséges intelligencia?
  • Vezetői stratégia és szervezetfejlesztés: milyen gondolkodásmód és működési modell kell ahhoz, hogy egy vállalat krízisálló, innovatív és növekedésre képes legyen?

A nap első szekciója a vállalkozásokat körülvevő gazdasági környezetre koncentrál, majd a 2026 májusában Magyarország és az Európai Bizottság között megszületett megállapodás nyomán potenciálisan megnyíló fejlesztési forrásokra, valamint a KKV-hitelezés aktuális kérdéseire fókuszálunk.

Délután az energiahatékonyság és a vállalati versenyképesség kapcsolata kerül előtérbe, végül a program az AI és a digitalizáció gyakorlati alkalmazásával zárul.

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Ha magadra ismersz, neked való

A konferencia különösen hasznos lehet azoknak, akik napi szinten hoznak stratégiai, pénzügyi vagy működési döntéseket, illetve konkrét fejlesztési, beruházási vagy piacbővítési terveik vannak. Így ennek megfelelően:

  • kis- és középvállalkozások tulajdonosai és vezetői,
  • növekedésre és piacbővítésre készülő magyar vállalkozások,
  • pénzügyi vezetők, gazdasági szakemberek és könyvelők,
  • pályázatírók és projektmenedzsment-szakemberek,
  • finanszírozási és befektetési tanácsadók,
  • önkormányzati tulajdonú vállalatok vezetői,
  • jogi tanácsadók és ügyvédi irodák,
  • innovációban, digitalizációban és szervezetfejlesztésben érdekelt cégek,
  • hazai és nemzetközi partnerségeket építő vállalkozások

számára lehet különösen érdekes.

A Boost Your Business 2026 azoknak szól, akik nem szeretnének lemaradni a következő időszak üzleti lehetőségeiről. A konferencia egyszerre ad makrogazdasági iránytűt, finanszírozási térképet és gyakorlati vállalatvezetési eszköztárat – vagyis mindazt, amire egy KKV-döntéshozónak szüksége lehet ahhoz, hogy ne csak reagáljon a változásokra, hanem előnyt kovácsoljon belőlük.

Címlapkép forrása: műtárgy.com

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