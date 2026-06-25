Egy nap, ami sorsfordító lehet: közeleg a Portfolio mértékadó KKV-konferenciája!

A hazai kis- és középvállalkozások az elmúlt években megtanulták, hogy a változás nem átmeneti állapot, hanem üzleti alaphelyzet. Infláció, árfolyamkockázatok, finanszírozási nehézségek, technológiai fordulatok, energiaár-sokkok, geopolitikai bizonytalanság: ma már szinte nincs olyan vállalatvezető, akinek ne kellene egyszerre több fronton is gyors, megalapozott döntéseket hoznia.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához. Információ és jelentkezés

A Portfolio őszi KKV csúcsa, a Boost Your Business 2026 célja éppen az, hogy

egy nap alatt adjon átfogó, mégis gyakorlati tudást a magyar vállalkozásoknak arról, hogyan lehet ebben a környezetben növekedési pályára állni.

A konferencia fókuszában az a kérdés áll, hogy miből, hogyan és milyen stratégia mentén lehet felfuttatni egy vállalatot. A program nem elméleti inspirációs napnak készül: döntéstámogató üzleti eseménnyel készülünk, ahol a makrogazdasági helyzetkép, legaktuálisabb finanszírozási lehetőségek, pályázati információk, energetikai megoldások, digitalizációs és AI-eszközök, valamint a vezetői mindset kerülnek terítékre.

Az uniós forrásoktól a vezetői stratégiákig: minden, amitől felpörög az üzlet

Gazdag program várja a résztvevőket, ahol mindenki megtalálja a számítását.

Gazdasági kilátások és üzleti környezet: milyen növekedési pálya várható Magyarországon, mi lehet a forinttal, milyen hatásokkal járhat az euróbevezetés, és hogyan alakíthatják a gazdaságpolitikai döntések a cégek mindennapjait?

milyen növekedési pálya várható Magyarországon, mi lehet a forinttal, milyen hatásokkal járhat az euróbevezetés, és hogyan alakíthatják a gazdaságpolitikai döntések a cégek mindennapjait? EU-források és pályázatok: mikor, mire és hogyan lehet pályázni, hogyan érdemes előkészíteni a fejlesztéseket, beruházásokat és pályázati dokumentációkat?

mikor, mire és hogyan lehet pályázni, hogyan érdemes előkészíteni a fejlesztéseket, beruházásokat és pályázati dokumentációkat? Finanszírozás és hitelezés: milyen banki, befektetési és egyéb forrásokra építhetnek a KKV-k, ha beruházást, forgóeszköz-finanszírozást vagy saját erő kiegészítését tervezik?

milyen banki, befektetési és egyéb forrásokra építhetnek a KKV-k, ha beruházást, forgóeszköz-finanszírozást vagy saját erő kiegészítését tervezik? Energetikai tudatosság: hogyan válhat az energiahatékonyság és a tudatos energiamenedzsment kézzelfogható versenyelőnnyé és költségcsökkentési eszközzé?

hogyan válhat az energiahatékonyság és a tudatos energiamenedzsment kézzelfogható versenyelőnnyé és költségcsökkentési eszközzé? AI és digitalizáció a gyakorlatban: milyen üzleti problémára milyen technológiai megoldás adhat választ, és hol hozhat mérhető termelékenységi ugrást a mesterséges intelligencia?

milyen üzleti problémára milyen technológiai megoldás adhat választ, és hol hozhat mérhető termelékenységi ugrást a mesterséges intelligencia? Vezetői stratégia és szervezetfejlesztés: milyen gondolkodásmód és működési modell kell ahhoz, hogy egy vállalat krízisálló, innovatív és növekedésre képes legyen?

A nap első szekciója a vállalkozásokat körülvevő gazdasági környezetre koncentrál, majd a 2026 májusában Magyarország és az Európai Bizottság között megszületett megállapodás nyomán potenciálisan megnyíló fejlesztési forrásokra, valamint a KKV-hitelezés aktuális kérdéseire fókuszálunk.

Délután az energiahatékonyság és a vállalati versenyképesség kapcsolata kerül előtérbe, végül a program az AI és a digitalizáció gyakorlati alkalmazásával zárul.

Ha magadra ismersz, neked való

A konferencia különösen hasznos lehet azoknak, akik napi szinten hoznak stratégiai, pénzügyi vagy működési döntéseket, illetve konkrét fejlesztési, beruházási vagy piacbővítési terveik vannak. Így ennek megfelelően:

kis- és középvállalkozások tulajdonosai és vezetői,

növekedésre és piacbővítésre készülő magyar vállalkozások,

pénzügyi vezetők, gazdasági szakemberek és könyvelők,

pályázatírók és projektmenedzsment-szakemberek,

finanszírozási és befektetési tanácsadók,

önkormányzati tulajdonú vállalatok vezetői,

jogi tanácsadók és ügyvédi irodák,

innovációban, digitalizációban és szervezetfejlesztésben érdekelt cégek,

hazai és nemzetközi partnerségeket építő vállalkozások

számára lehet különösen érdekes.

A Boost Your Business 2026 azoknak szól, akik nem szeretnének lemaradni a következő időszak üzleti lehetőségeiről. A konferencia egyszerre ad makrogazdasági iránytűt, finanszírozási térképet és gyakorlati vállalatvezetési eszköztárat – vagyis mindazt, amire egy KKV-döntéshozónak szüksége lehet ahhoz, hogy ne csak reagáljon a változásokra, hanem előnyt kovácsoljon belőlük.

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