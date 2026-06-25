Egyre nehezebb szavakat találni arra, ami a magyar kötvénypiacon történik

Csütörtökön megint kirobbanó kereslet mellett értékesített kötvényeket az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), főleg a három és tízéves papírokra volt erős az érdeklődés. Összesen a tervezett 65 milliárd forint több mint háromszorosa kelt el.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 88,43 milliárd forint volt, így a lefedettség 442% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,07% és 5,1% között szórt, az átlaghozam 5,09% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 27 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 171,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 858% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 76 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,01% és 5,08% között szórt, az átlaghozam 5,06% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 29 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 208,25 milliárd forint volt, így a lefedettség 833% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 85 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,07% és 5,1% között szórt, az átlaghozam 5,1% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

Összesen tehát

a meghirdetett 65 milliárd forintnyi állampapír helyett 201 milliárdot adott el az ÁKK.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-06-25 5Y 2031/B 20 000 88 430 40 000 5,10 5,09 5,07 2026-06-25 3Y 2029/C 20 000 171 500 76 000 5,08 5,06 5,01 2026-06-25 10Y 2037/A 25 000 208 250 85 000 5,10 5,10 5,07 2026-06-23 3M D261028 30 000 32 667 20 000 5,48 5,46 5,35 2026-06-18 12M D270623 30 000 143 142 60 000 5,42 5,40 5,35 2026-06-17 6M D261223 30 000 35 672 23 000 5,50 5,46 5,35 2026-06-04 20Y 2051/G 15 000 110 730 50 000 5,45 5,42 5,38 2026-05-07 15Y 2041/A 15 000 101 904 48 500 5,95 5,92 5,90 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Pol AlbarrÃ¡n