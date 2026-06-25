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Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései
Gazdaság

Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései

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A helyszínről élőben tudósítjuk a csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatót, melyen Magyar Péter miniszterelnök mellett jelen van Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter.
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Időjárás, hőségriadó

A kormány kiemelten foglalkozott az előttünk álló napok időjárásával, a helyzet rendkívüli intézkedéseket követel - jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, Kádár Pál dandártábornok, Erdélyi Krisztián tűzoltóvezérőrnagy vannak jelen Magyar Péter mellett.

Oroszi Beatrix kiemelte, hogy szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe, várhatóan 4 napon át. Olyan magas lesz a középhőmérséklet, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Ez a legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet ez. Elmúlt 20 évben sem láttunk ilyet

- érzékeltette Oroszi Beatrix, aki kiemelte: jelentős terhelést jelent a hőség a szervezetnek. Ilyen esetben fennáll a kockázata, hogy az egyének szervezete kimerülhet.

Akár 400-450 plusz napi bejelentés érkezhet a mentőszolgálatok felé. Emiatt a balesetek száma is megduplázódhat. Egyértelműen nő a halálozás is ilyen időben - mondta az országos tisztifőorvos, majd sorolta, hogy kik tartoznak a rizikócsoportokba.

Kérést is intézett Oroszi Beatrix: figyeljenek egymásra az emberek, igyanak sok vizet. Ne hagyjanak gyermeket kocsiban, és senkit sem - húzta alá Oroszi Beatrix, aki kitért arra is, hogy sokan keresik fel ilyenkor a természetes vizeket. Ebben a helyzetben is óvatosan kell azonban eljárni.

Nem csak az egyének tehetnek a káros hatások elkerüléséért, a közösségi összefogés életeket menthet - hívta fel a figyelmet.

Egy telefonhívás, pohár víz is életet menthet, hívjuk fel családtagjainkat, kopogjunk be ismerőseinkhez. A figyelmesség életeket menthet - emelteki.

Kádár Pál a védelmi igazgatás oldaláról hozzáfűzte, hogy a hivatal abban ad segítséget az államszervezetnek, hogy megfelelő információbázisként segítse a munkát, koordinációs tevékenységet lát el. Az állami és lakossági erőforrások nem végtelenek, nem mindegy, hogyan gazdálkodunk ezzel. A hivatalban egy eseményjelző központ működik - magyarázta. Néhány napja ez a központ végzi a felkészítő, összehangoló munkát.

Ez nem azonos a mentésirányítási tevékenységgel, de a szélsőséges terheléseket összehangolja a hivatal - mondta. Döntési javaslatokat tud adni szélsőséges helyzetben a hivatal.

A víziközműszolgáltatóktól is kapnak adatokat, információkat - közölte Kádár Pál.

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Ezúttal is várható prezentáció

A helyszínen a 4 állvány mellett kihelyeztek egy televíziót, amely akkor fordul elő, ha a miniszterelnök prezentációt vetít ki.

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Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései

Ezen a héten sem csillapodik a kormányzati, törvényhozási tempó, és a következő napokban sem hagy alább a lendület. Kormányülés és parlamenti ülés után érkezik csütörtök délután a tájékoztató, majd holnaptól kihelyezett ülést folytat három napon át a kormány, ezt követően ismét rendkívüli parlamenti ülés várható.

A tájékoztatón várhatóan szóba kerül az alaptörvény-módosítás, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslat, vagy az árrésstop esetleges kivezetése, amelynek a lehetőségét Varga Mihály jegybankelnök a minap felvetette.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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