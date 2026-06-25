Javul az amerikai fogyasztás, erős az inflációs nyomás

Májusban az amerikai PCE infláció éves alapon 3,4%-ra mérséklődött az előző havi 3,8%-ról, ami megfelelt a várakozásoknak. A háztartások bevételei és kiadásai egyaránt 0,7%-kal nőttek havi alapon, inflációval korrigálva is komoly emelkedést mutatva, ami megerősíti az amerikai gazdaság újragyorsulását. Az első negyedéves GDP-adatot 1,6%-ról 2,1%-ra revidiálták felfelé, elsősorban az import lefelé korrigálása és a beruházások magasabb hozzájárulása miatt, miközben a fogyasztási kiadásokat jelentősen, 1,4%-ról 0,5%-ra csökkentették. A GDP-revízió meglepetést okozott, de a havi adatok alapján az amerikai gazdaság továbbra is erősnek tűnik.

Májusban az amerikai PCE infláció éves alapon 3,4% volt az előző havi 3,8% után (várakozás: 4,1%).

A PCE maginfláció éves alapon 4,1% volt májusban az előző havi 3,3% után (várakozás: 3,4%).

A háztartások bevételei havi alapon 0,7%-kal, kiadásai pedig 0,7%-kal növekedtek. Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 226 ezer főről 224 ezer főre változott.

A Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe az előző havi 0,14 pontról-0,1 pontra változott.

A fenti adatdömpingen túl még GDP revíziós adatok is érkeztek. Az első negyedéves GDP adatot 1,6%-ról 2,1%-ra revidiálták. Emögött elsőssorban az import lefelé revidiálása húzódott meg. Ezen felül a beruházások hozzájárulása emelkedett az előző becsléshez képest. Eközben a fogyasztási kiadásokat 1,4%-ról 0,5%-ra revidiálták.

A bejövő adatok közül a legfontosabb a háztartások bevételei és kiadásai, amelyek inflációval igazítva is komoly emelkedést mutatnak és megerősíti azt, hogy augusztusban újragyorsult az amerikai gazdaság.

A PCE infláció a várnak megfelelő lett.

A GDP adatok esetében az import és a fogyasztás nagy lefelé revíziója meglepetés, de mivel már az amerikai gazdaság a havi adatok alapján nagyon erősnek tűnik, ezért ennek most nem tulajdonítanánk komolyabb jelentőséget.

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