CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Javul az amerikai fogyasztás, erős az inflációs nyomás
Gazdaság

Javul az amerikai fogyasztás, erős az inflációs nyomás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Májusban az amerikai PCE infláció éves alapon 3,4%-ra mérséklődött az előző havi 3,8%-ról, ami megfelelt a várakozásoknak. A háztartások bevételei és kiadásai egyaránt 0,7%-kal nőttek havi alapon, inflációval korrigálva is komoly emelkedést mutatva, ami megerősíti az amerikai gazdaság újragyorsulását. Az első negyedéves GDP-adatot 1,6%-ról 2,1%-ra revidiálták felfelé, elsősorban az import lefelé korrigálása és a beruházások magasabb hozzájárulása miatt, miközben a fogyasztási kiadásokat jelentősen, 1,4%-ról 0,5%-ra csökkentették. A GDP-revízió meglepetést okozott, de a havi adatok alapján az amerikai gazdaság továbbra is erősnek tűnik.

Májusban az amerikai PCE infláció éves alapon 3,4% volt az előző havi 3,8% után (várakozás: 4,1%).

A PCE maginfláció éves alapon 4,1% volt májusban az előző havi 3,3% után (várakozás: 3,4%).

A háztartások bevételei havi alapon 0,7%-kal, kiadásai pedig 0,7%-kal növekedtek. Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 226 ezer főről 224 ezer főre változott.

A Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe az előző havi 0,14 pontról-0,1 pontra változott.

Még több Gazdaság

Érkeznek Magyar Péter legújabb bejelentései

Új korszak a turizmusban: mozgás közben fedezzük fel a magyar tájakat, de súlyos problémákkal nézünk szembe

Tisza-kormány: Magyar Péter határidőt adott a legfőbb ügyésznek, délután bejelentések jönnek

A fenti adatdömpingen túl még GDP revíziós adatok is érkeztek. Az első negyedéves GDP adatot 1,6%-ról 2,1%-ra revidiálták. Emögött elsőssorban az import lefelé revidiálása húzódott meg. Ezen felül a beruházások hozzájárulása emelkedett az előző becsléshez képest. Eközben a fogyasztási kiadásokat 1,4%-ról 0,5%-ra revidiálták.

A bejövő adatok közül a legfontosabb a háztartások bevételei és kiadásai, amelyek inflációval igazítva is komoly emelkedést mutatnak és megerősíti azt, hogy augusztusban újragyorsult az amerikai gazdaság.

A PCE infláció a várnak megfelelő lett.

A GDP adatok esetében az import és a fogyasztás nagy lefelé revíziója meglepetés, de mivel már az amerikai gazdaság a havi adatok alapján nagyon erősnek tűnik, ezért ennek most nem tulajdonítanánk komolyabb jelentőséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Megtudtuk: rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatala járt el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility