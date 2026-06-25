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Kapitány István: 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímahasználatot!
Gazdaság

Kapitány István: 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímahasználatot!

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a nyári hőség idején, különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban mérsékelje villamosenergia-fogyasztását a rendszer terhelésének csökkentése érdekében.

A miniszter szerint a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásához nincs szükség jelentős lemondásokra, néhány tudatos döntés is elegendő lehet. Ennek érdekében azt javasolja, hogy a legnagyobb fogyasztású időszakban a háztartások lehetőség szerint halasszák későbbre az energiaigényes tevékenységeket.

Kapitány István azt javasolja, hogy 18 és 21 óra között mérsékeljék a klímaberendezések használatát,

és inkább az éjszakai vagy hajnali órákban hűtsék le otthonaikat.

Emellett érdemes a laptopok, mobiltelefonok és elektromos autók töltését, valamint a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését is 21 óra utáni időpontra áttenni.

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Ellátás biztonsága

A miniszter szerint a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei folyamatosan azon dolgoznak, hogy minden fogyasztó számára biztosított legyen a zavartalan ellátás.

Mint fogalmazott,

18 és 21 óra között néhány apró döntés is sokat számít.

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