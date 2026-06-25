Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában

A lap szerint az európai online autópiacokon 156 és 193,9 millió forint, azaz mintegy 440–546 ezer euró közötti áron kínálják azokat a Ferrari SF90 Stradale típusú sportkocsikat, amelyek közül egyet nemrég az OrganX Zrt. számára fenntartott parkolóhelyen fotóztak le.

Korábban egy Ferrari 812 Superfast állt ugyanitt, amelyen külföldről behozott autókra jellemző, ideiglenes, piros szegélyű rendszám volt látható. Miután a sajtó érdeklődni kezdett a vállalatnál a járművek tulajdonosi hátteréről, amire nem érkezett válasz, a korábban lefotózott sportautó eltűnt a helyszínről.

Az OrganX Zrt. és leányvállalata, az ország egyik legnagyobb közétkeztetőjeként ismert Hungast a sajtóban óbudai korrupciós botrányként emlegetett ügy kulcsszereplői.

A nyomozás fókuszában álló Z. Zsolt gyanúsítotti vallomása szerint 2016 és 2021 között a Hungast két képviselőjének megbízásából rendszeresen több tízmillió forintos kenőpénzeket adott át a II. és a III. kerületi, valamint a pécsi önkormányzat politikusainak.

A vesztegetések célja az volt, hogy a vállalatok számára kedvező önkormányzati szerződéseket biztosítsanak.

A készpénzt Z. Zsolt állítása szerint a Hungast és az anyavállalat XI. kerületi irodáiban vette át, mielőtt továbbította volna a kiválasztott döntéshozóknak. A vallomások nyomán a bíróság elrendelte a kényszerintézkedéseket, így az ügyészség gyanúsítása alapján eddig hat politikust és két üzletembert – sajtóértesülések szerint a Hungast két vezetőjét – helyeztek letartóztatásba.

Címlapkép: Melegétel-előkészítés a svédasztalos menzát alkalmazó budapesti Németh Imre Általános Iskola ebédlőjében 2024. február 1-jén. Kísérleti projektjének kedvező tapasztalatait látva általánossá tenné a svédasztalos iskolai étkeztetést a HunGast. A fotó forrása: MTI/Lakatos Péter.