CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában
Gazdaság

Két Ferrarit is lefotóztak a közbeszerzéseken befutó közétkeztetési óriás parkolójában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb, akár 194 millió forint értékű luxusautó, egy Ferrari tűnt fel az óbudai korrupciós botrányban érintett közétkeztetési óriás, a Hungast anyavállalatának parkolójában. A kiterjedt vesztegetési ügyben, amelynek szálai önkormányzati szerződések manipulálásához vezetnek, eddig hat politikust és két üzletembert helyeztek letartóztatásba - tudósított a hvg.hu.

A lap szerint az európai online autópiacokon 156 és 193,9 millió forint, azaz mintegy 440–546 ezer euró közötti áron kínálják azokat a Ferrari SF90 Stradale típusú sportkocsikat, amelyek közül egyet nemrég az OrganX Zrt. számára fenntartott parkolóhelyen fotóztak le.

Korábban egy Ferrari 812 Superfast állt ugyanitt, amelyen külföldről behozott autókra jellemző, ideiglenes, piros szegélyű rendszám volt látható. Miután a sajtó érdeklődni kezdett a vállalatnál a járművek tulajdonosi hátteréről, amire nem érkezett válasz, a korábban lefotózott sportautó eltűnt a helyszínről.

Az OrganX Zrt. és leányvállalata, az ország egyik legnagyobb közétkeztetőjeként ismert Hungast a sajtóban óbudai korrupciós botrányként emlegetett ügy kulcsszereplői.

A nyomozás fókuszában álló Z. Zsolt gyanúsítotti vallomása szerint 2016 és 2021 között a Hungast két képviselőjének megbízásából rendszeresen több tízmillió forintos kenőpénzeket adott át a II. és a III. kerületi, valamint a pécsi önkormányzat politikusainak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Komoly veszélyre figyelmeztet az ismert szakértő: a kormány miatt szenved Európa legerősebb gazdasága

Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte

A vesztegetések célja az volt, hogy a vállalatok számára kedvező önkormányzati szerződéseket biztosítsanak.

A készpénzt Z. Zsolt állítása szerint a Hungast és az anyavállalat XI. kerületi irodáiban vette át, mielőtt továbbította volna a kiválasztott döntéshozóknak. A vallomások nyomán a bíróság elrendelte a kényszerintézkedéseket, így az ügyészség gyanúsítása alapján eddig hat politikust és két üzletembert – sajtóértesülések szerint a Hungast két vezetőjét – helyeztek letartóztatásba.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter új bejelentéseket tesz, jön a többnapos kormányülés

Dől a pénz a volt fideszes államtitkár feleségéhez, újabb százmilliós állami megbízást söpört be a cége

Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte

Címlapkép: Melegétel-előkészítés a svédasztalos menzát alkalmazó budapesti Németh Imre Általános Iskola ebédlőjében 2024. február 1-jén. Kísérleti projektjének kedvező tapasztalatait látva általánossá tenné a svédasztalos iskolai étkeztetést a HunGast. A fotó forrása: MTI/Lakatos Péter.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Estére magára talált a forint a pofonok után
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Megtudtuk: rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, a Készenléti Rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatala járt el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility