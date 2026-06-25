Kitört a lázadás az uniós pénzekről döntő magyar hivatalban: a dolgozók petícióban kérik az új államtitkár menesztését a minisztertől

Nemcsok Dénes június közepén vette át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkári posztját, amellyel az uniós forrásokért felelős NFK felügyeletét is megkapta. A 49 éves jogász-mérnök átmentése az új kormányzati rendszerbe hatalmas belső ellenállásba ütközött, ugyanis a kétezer fős szervezetből három nap alatt több mint 1600-an írták alá a kinevezés visszavonását követelő petíciót.

Az alkalmazottak elégedetlenségét egy kiszivárgott belső felmérés is alátámasztja, amelyben a dolgozói szöveges visszajelzések 89 százaléka negatív hangvételű volt.

A tiltakozók szakmai, emberi és politikai okokból egyaránt elfogadhatatlannak tartják az új államtitkárt. A petíciót elindító munkatárs, Luca beszámolója szerint a kollégák jelentős része nehezen viseli a Nemcsok és korábbi titkárságvezetője, Bicsák Krisztina által teremtett megfélemlítő, feszült légkört. A helyzetet tovább súlyosbítják a befagyasztott bérek, a kedvezőtlen munkakörülmények, valamint az a döntés, amellyel az államtitkár egyik első intézkedéseként eltörölte a heti egynapos otthoni munkavégzés lehetőségét. A dolgozók szerint a kinevezés éles ellentétben áll azzal az elvárással, hogy az új kabinet leváltja az előző rendszer tisztségviselőit. Sokan megalázónak érzik a helyzetet, és tömeges felmondásoktól tartanak, ami már a hazánknak járó uniós források lehívását is veszélyeztetheti.

Nemcsok karrierje több mint egy évtizeden át szorosan kötődött az Orbán-kormányokhoz: hivatali ideje alatt, 2014-től zajlott a Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-szerződések előkészítése, valamint egy 420 milliárd forintos víziközmű- és gátépítési gigatender, amelyen a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozások nyertek el túlárazott megbízásokat. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Elios-ügyben szervezett csalás gyanúját állapította meg, miközben az uniós auditorok a közbeszerzési pályázatok piacfelosztó jellegét kifogásolták.

A bírálatokra reagálva Nemcsok Dénes közölte, hogy nem tervezi a lemondását, a panaszokról és a vele szembeni bizalmatlanságról pedig csak a petícióból értesült.

Álláspontja szerint a korábbi botrányok idején az általa vezetett irányító hatóság kizárólag a dokumentumokat ellenőrizhette, magát a közbeszerzési eljárást nem ők bonyolították le. Hangsúlyozta, hogy több mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, és úgy véli, kötelessége segíteni a Magyarországnak járó uniós források megszerzésében, ha erre felkérést kap.

Bár Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lenne a magas rangú pozíciókra pályázók politikai átvilágítása, méghozzá éppen az előző rendszerhez köthető személyek kiszűrése érdekében, a kormányzat ezúttal egyértelműen kiállt az új államtitkár mellett. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, valamint a Kormányzati Kommunikáció azonos tartalmú állásfoglalása szerint a Tisza-kormány legfontosabb és legsürgetőbb feladata a közel 6000 milliárd forintos uniós támogatási keret lehívása. Ehhez a kabinet szerint olyan tapasztalt szakemberekre van szükség, akik mélyrehatóan ismerik az NFK működését, és a szűkös határidők ellenére is képesek eredményesen elvégezni a feladatot.

Címlapkép: Nemcsok Dénes Sándor környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár, Mészáros János, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár, Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Badacsonyi Szabolcs főigazgató (b-j) az épület energetikai korszerűsítését és a felújítás keretében kiépített napelemeket bemutató sajtótájékoztatón a fővárosi Szent Margit Kórház tetején 2017. július 5-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán