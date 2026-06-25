Komoly veszélyre figyelmeztet az ismert szakértő: a kormány miatt szenved Európa legerősebb gazdasága

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Fuest szerint a gazdaság szerkezetének alakulása sokatmondó képet fest, hiszen a bruttó hazai termék reálértéken 2025-ben nagyjából megegyezett a 2019-es szinttel, miközben az elmúlt tíz évben mindössze kilenc százalékkal bővült. Bár a magánberuházások 2019-ig növekvő pályán mozogtak, azóta visszaestek, és jelenleg ismét a 2015-ös szinten stagnálnak. Ezzel éles ellentétben áll az állami fogyasztás, amely ugyanebben az időszakban 29 százalékkal ugrott meg.

Az állami fogyasztást elsősorban a közszféra – beleértve a védelmi és rendvédelmi szerveket is – bérköltségei, a hivatalok és intézmények dologi kiadásai, valamint a természetbeni társadalmi juttatások, például az egészségügyi, ápolási és gyermekvédelmi szolgáltatások teszik ki. Fontos megjegyezni, hogy az állami beruházások, illetve a lakosságnak nyújtott közvetlen transzferek, mint a nyugdíj vagy a szociális támogatások, nem tartoznak ebbe a kategóriába.

Önmagában az állami fogyasztás növekedése nem feltétlenül jelent problémát, hiszen az állam ezzel látja el alapvető feladatait, így természetes, hogy a kiadások a gazdaság méretével párhuzamosan emelkednek.

A gondok akkor kezdődnek, amikor a közkiadások tartósan meghaladják a gazdasági teljesítmény növekedési ütemét

- véli Fuest. Ez a folyamat ugyanis költségvetési hiányt idéz elő, amelyet előbb-utóbb adóemelésekkel kell kompenzálni, ami tovább fékezi a magánberuházásokat.

Ez a dinamika a válságkezeléssel sem indokolható tartósan.

Bár a 2020-ban kirobbant koronavírus-járványhoz hasonló krízishelyzetekben indokolt az állami fogyasztás élénkítő szerepe, a válság lecsengésével a kiadásokat is vissza kellene fogni. A demográfiai tényezők szintén nem nyújtanak teljes körű magyarázatot, hiszen a német társadalom 2015 és 2025 közötti elöregedése önmagában nem indokolja a kiadások ilyen mértékű megugrását. Az európai összehasonlítás is ezt támasztja alá, mivel a hasonló demográfiai kihívásokkal küzdő uniós tagállamokban az állami költések nem lépték túl a gazdaság növekedési ütemét.

Fuest szerint éppen ezért

Németországban haladéktalanul szűkíteni kell a visszaeső magánberuházások és a duzzadó állami kiadások közötti ollót.

Ehhez a gazdaságpolitikai döntéshozóknak mérsékelniük kell az állami fogyasztást, és olyan strukturális reformokat kell végrehajtaniuk, amelyek képesek tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot.

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