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Korlátozzák a forgalmat Budapest legnépesebb kerületében: egészen nyár végéig egyirányú lesz a Budafoki út
Gazdaság

Korlátozzák a forgalmat Budapest legnépesebb kerületében: egészen nyár végéig egyirányú lesz a Budafoki út

MTI
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Péntektől forgalomkorlátozás lesz a XI. kerületben, a Budafoki úton várhatóan augusztus végéig. A Budafoki út egyirányú lesz a Lágymányosi utca és a Kruspér utca között a Kruspér utca felé, a Bertalan Lajos utcától a Kruspér utca felé pedig zsákutca - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben csütörtökön.

A 133E autóbusz Nagytétény felé terelve, a Bartók Béla úton át közlekedik és nem érinti a Budafoki úton található Szent Gellért tér - Műegyetem, valamint a Budafoki út/Karinthy Frigyes út megállóhelyeket. A terelt útvonalon megáll a járat a Szent Gellért térnél a 7-es autóbusz megállóhelyén, a Móricz Zsigmond körtéren a114-es buszok leszállóhelyén, valamint a Karinthy Frigyes úton a 33-as autóbuszok megállóhelyén.

A Szent Gellért tér felől csak a célforgalom hajthat be a Budafoki útra, ezért Budafok felé a Műegyetem rakpart-Goldmann György tér-Irinyi József utca-Bogdánfy utca útvonalat érdemes kerülőútként használni. A belváros felé változatlan a forgalmi rend.

A Budafoki úton a Lágymányosi utca kereszteződésénél távhőépítési munkákat végeznek, emiatt lesz forgalomkorlátozás.

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