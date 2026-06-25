Közzétették: nem kereshet ennél az összegnél kevesebbet egy szakképzésben oktató sem

A rendelet szerint a munkáltatóknak intézményi szinten kell végrehajtaniuk az újabb béremelést. A pedagógusok illetményét – a gyakornokok kivételével – egyénenként legalább 0,3 százalékponttal kell emelni a korábban végrehajtott bérrendezésen felül. A január óta járó illetménykülönbözetet egy összegben, augusztusban kell kifizetni.
Augusztusi kifizetés
A béremelésről szóló kinevezési okmányokat és munkaszerződés-módosításokat legkésőbb augusztus 19-ig kell átadni az érintetteknek. A visszamenőlegesen járó összeget vagy augusztusi hóközi kifizetésként, vagy az augusztusi illetménnyel együtt kapják meg a jogosultak.
Emelkednek a bérek
A rendelet a pedagógus-életpálya illetménysávjait is módosítja.
A gyakornokok havi illetménye 707 600 forintra emelkedik.
A Pedagógus I. fokozatban a havi illetmény 720 ezer és 1 millió 406 ezer forint között alakulhat, míg a Pedagógus II. fokozatban 727 ezer és 1 millió 496 ezer forint közötti bér lesz adható.
A Mesterpedagógus fokozatban az illetménysáv 787 ezer és 1 millió 797 ezer forint között lesz, a Kutatótanár kategóriában pedig 918 ezer és 1 millió 938 ezer forint között határozták meg a béreket.
A rendelet a szakképzésben dolgozó oktatók minimális bérét is megemeli. A korábbi 775 500 forintos összeget 778 ezer forintra emelik.
Pótlékok is nőnek
A béremelés nemcsak az alapilletményt érinti, hanem a gyakornoki illetmény emelkedéséhez kapcsolódó egyes tartós pótlékok és megbízási díjak összege is módosul. Ennek megfelelően az egyik érintett illetményelem összege 11 660 forintról 11 700 forintra emelkedik.
A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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