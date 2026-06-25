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Gazdaság

Lenmagból készült terméket hívtak vissza

MTI
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Határérték feletti hidrogéncianid-tartalom miatt több, kazahsztáni alapanyagból készült Dénes Natura lenmagtermék visszahívását rendelte el a gyártó. Az érintett termékek között 250 grammos lenmag, lenmagliszt, pirított lenmagpehely, valamint 500 grammos ginsenges kli-mix és 5 kilogrammos lenmagliszt is szerepel.

Határérték feletti hidrogéncianid-tartalom miatt lenmagból készült termékeket hívott vissza a gyártó - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön közzétett felhívásában.

A kazahsztáni alapanyagból előállított Dénes Natura készítmények RASFF referencia száma 2026.5407.

  • A 250 grammos lenmag minőségmegőrzési ideje 2026.09.15.,
  • a 250 grammos lenmagliszt minőségmegőrzési ideje 2026.10.15.,
  • az 500 grammos Ginsenges kli-mix minőségmegőrzési ideje 2026.08.31.,
  • a 250 grammos pirított lenmagpehely minőségmegőrzési ideje 2026.09.15.,
  • az 5 kilogrammos lenmagliszt minőségmegőrzési ideje 2026.08.15.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ezeket a termékeket ne fogyasszák el.

A szermaradvány miatti visszahívást a gyártói honlapon is közzétették. Itt azt kérik a vásárlóktól, hogy írásban jelentkezzenek az info@denes-natura.hu címen (termék megnevezés és minőség megőrzés megjelölésével), és a cég felveszi velük a kapcsolatot.

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