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Magyar Péter reagált Török Gábor kritikájára
Gazdaság

Magyar Péter reagált Török Gábor kritikájára

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Magyar Péter miniszterelnök egy online kommentben reagált Török Gábor politikai elemző bírálatára, amely a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítását célzó alkotmánymódosítási tervezetet kritizálta. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő államfő megbízatása. Török Gábor szerint a terv azért aggályos, mert egyetlen mondatos alkotmánymódosítással távolítaná el a hivatalban lévő elnököt, és veszélyes precedenst teremthet az intézményi korlátok kiüresítésével. Magyar Péter a demokratikus felhatalmazásra hivatkozva utasította vissza a kritikát.

Nem lenne szép dolog szembemenni a demokratikus népakarattal és felhatalmazással…

– írta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön egy Telex-cikk alá kommentben – amit maga a portál szúrt ki –, amely Török Gábor politikai elemző bírálatát foglalta össze a Sulyok Tamás államfő eltávolítását célzó alkotmánymódosításról. A hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása.

Török Gábor szerint az alkotmányozó többség olyan politikai fegyver, amelynek használatát formális jogi korlát alig fékezi, ezért a hatalomgyakorlás valódi mércéje az lesz, hogy a kétharmados többség mikor, mire és hogyan használja. A politológus úgy látja,

az Orbán-kormányok az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen éltek ezzel a lehetőséggel, amikor politikai akaratukat alkotmányos szabályok átírásával akarták érvényesíteni.

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A mostani terv Török szerint még ebben az összevetésben is feltűnő, mert a hivatalban lévő államfőt egyetlen mondatos alkotmánymódosítással távolítaná el. Úgy fogalmazott, a Tisza-kétharmad nem intézményátalakításba csomagolná a döntést, hanem egyszerűen kimondaná és jogszabállyá írná a politikai akaratát.

Sulyok Tamás teljesítményét Török nem védte, jelezte, hogy maga is bírálta a jelenlegi államfőt, és gyengének tartja a működését. A probléma szerinte nem a jelenlegi elnök személye, hanem az a precedens, hogy a parlamenti többség rálép-e arra az útra, amelyen formálisan mindent meg lehet tenni, de amely hosszú távon az intézményi korlátok kiüresítéséhez vezethet.

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