Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot az uniós területfejlesztési programok monitoringbizottságainak éléről. A kormányfő utasította Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztert is az uniós programok minél gyorsabb végrehajtására.

A Magyar Közlönyben közzétett kormányfői határozat értelmében

Czunyiné dr. Bertalan Juditnak azonnal hatállyal távoznia kell a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a TOP Plusz monitoringbizottságainak elnöki posztjáról.

Magyar Péter a két testület vezetését csütörtöktől Szabó Mátyásra, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárára bízta. Az előző kormányfő, Orbán Viktor által kinevezett fideszes politikus a közelmúltban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy pártja őt bízta meg a kormánypárti szavazókat érő esetleges atrocitások ellen jogi és kommunikációs segítséget nyújtó, úgynevezett "Védvonal" hálózat országos megszervezésével – teszi hozzá a 24.hu.

A személyi változások mellett a Tisza-kormány az előző kabinet által indított Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében bővítette a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó támogatási listát. Mivel a miniszterelnök brüsszeli egyeztetéseit követően az uniós források felosztása sürgetővé vált,

Magyar Péter utasította Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul gondoskodjon a hálózatfejlesztési programok elindításáról.

Címlapkép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 2025. november 19-én. Mellette Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője. MTI/Krizsán Csaba A fotó forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba