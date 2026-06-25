Megjöttek a kegyetlen javaslatok: 70 évre emelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt Németországban

A nyugdíjreformot vizsgáló szakértői bizottság javaslatai értelmében

a nyugdíjkorhatárt a várható élettartam növekedéséhez kötnék, a korai nyugdíjba vonulás lehetőségét pedig megszüntetnék.

Merz úgy véli, az intézkedések megakadályoznák a túlterhelt nyugdíjrendszer összeomlását, és megerősítenék a generációk közötti társadalmi szerződést. A kancellár hangsúlyozta, hogy "egyetlen állampolgárnak sem kell aggódnia", a fiatalabb generációk pedig bizakodóak lehetnek, hiszen jelentős terhektől mentesülnek.

A bizottság január óta dolgozott a 33 pontból álló cselekvési terven.

A legfontosabb ajánlások egyike, hogy a munkavállalók és a munkaadók kötelező járulékbefizetéseit a tőkepiacon fektessék be, ezzel növelve és megőrizve az alapok reálértékét a jövő generációi számára.

ezzel növelve és megőrizve az alapok reálértékét a jövő generációi számára. Emellett javasolják a kötelező nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség kiterjesztését a közalkalmazottakra és az egyéni vállalkozókra is.

A jelenlegi szabályozás szerint a 2030-as évek elején 67 év lesz a nyugdíjkorhatár, amelyet két évtizede határoztak meg.

A szakértői testület szerint ezt a várható élettartam alakulásához igazítva fokozatosan kellene emelni, míg a 2090-es évek elejére el nem éri a 70 évet.

Németország a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma, amely a többi nyugati országhoz hasonlóan komoly demográfiai kihívásokkal küzd, hiszen egyre kevesebb aktív munkavállalónak kell kitermelnie a mind hosszabb ideig élő, folyamatosan növekvő számú nyugdíjas ellátását.

A kabinet még a parlamenti nyári szünet előtt el szeretné fogadtatni a reformcsomagot, bár a javaslatokról még parlamenti vita és szavazás várható. Merz hangsúlyozta, hogy a csomag minden elemét haladéktalanul végre kell hajtani, és a kudarc nem lehet opció. A kereszténydemokraták vezetője szerint a koalíció egységes, és nem kíván elveszni a részletkérdésekben, noha a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokraták baloldali szárnya, valamint a szakszervezetek is megkérdőjelezték bizonyos ajánlások igazságosságát.

A kritikusok különösen azt a javaslatot kifogásolják, amely

eltörölné a 45 évnyi munkaviszonnyal rendelkezők azon jogát, hogy 63 évesen levonások nélkül vonulhassanak nyugdíjba.

Véleményük szerint ez hátrányosan érintené a fizikailag megterhelő, alacsonyabb bérű munkát végzőket, például az építőipari dolgozókat vagy az ápolókat. A szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy ez a kedvezmény eddig leginkább a jól fizetett pozíciókban lévő, megszakítás nélküli munkaviszonnyal rendelkező férfiak számára volt előnyös.

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