Megszólalt Magyar Péter: ezt a korlátozást is a magyar emberek fizetik meg

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke már úgy értékelte, hogy az infláció tartósan a jegybanki cél alatt maradhat, így az árrésstopok azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön erre reagálva elmondta, hogy a kormány egyelőre nem tárgyalta az intézkedés megszüntetését, de az alacsony infláció miatt később érdemes lehet felülvizsgálni azt. A kormányfő szerint az árrésstop hosszú távon torzítja a piaci versenyt.

Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntés után arról beszélt, hogy az infláció az év hátralévő részében és jövőre is a 3 százalékos jegybanki cél alatt maradhat, és szerinte az árréskorlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 24. Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján erre reagálva azt mondta,

a kormány egyelőre nem tárgyalta az árrésstop kivezetését, de a jelenlegi gazdasági folyamatok alapján érdemes lehet felülvizsgálni az ilyen típusú intézkedéseket.

A kormányfő úgy fogalmazott: minden tervezettnél alacsonyabb az infláció Magyarországon. Magyar szerint ezt erősíti az is, hogy az üzemanyagok ára csökkent, az olaj világpiaci ára lefelé tart, a forint erősödött, és a magyar hozamok is jelentősen mérséklődtek a kormányváltás óta.

Álláspontja szerint ilyen környezetben fel lehet vetni a korábbi rendkívüli árkorlátozó intézkedések felülvizsgálatát, de csak akkor, ha az nem okoz piaci zavart vagy nagyobb áremelkedést.

Szerinte ugyanakkor az is világos, hogy a védett árakat és az árrésstopot a kereskedők a kieső bevételt más termékek áraiban érvényesíthetik. Ezt úgy fogalmazta meg:

mindenki tudja, hogy ezeket az intézkedéseket, legyen szó védettárról, legyen szó árréstopról, ugyanúgy megfizetik a magyar emberek.

A miniszterelnök szerint „mindenki tudja, hogy ez hosszú távon nem szolgálja a szabad versenyt, nem szolgálja azt, hogy kialakuljon egy piaci egyensúly, legyen egy valódi verseny”.

Magyar Péter egy kormányülési emlékeztetőre hivatkozva arról is beszélt, hogy az előző kormány politikai okból mentesíthetett egyes boltokat az árrésstop alól.

Szerinte ezzel segíteni akarták őket, de valójában árthattak nekik, mert a nagy kereskedelmi láncok alkalmazták az árkorlátozást, így náluk alacsonyabbak lettek az érintett árak, ami még inkább elszívhatta a vásárlókat a kisebb boltoktól. A miniszterelnök ezt „kis színesnek” nevezte, de azt mondta, „egész elképesztő dolgok vannak a kormány emlékeztetőkben”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt