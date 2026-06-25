Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemen tartott vagyonvisszaszerzési razziáról

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem Üllői úti központi tömbjében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkely Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljeskörűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról.

Amint azt a Portfolio megírta, szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai tartottak razziát a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatti központi tömbjében. A hatóság egy folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozva nem közölt részleteket, és egyelőre az sem ismert, hogy az egyetem vagy annak dolgozói milyen minőségben érintettek az ügyben.

Merkely Bélát másnap, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján tartott fejlesztési átadón kérdezték az ügyről. A rektor arra a felvetésre, hogy van-e félnivalója az egyetemnek a Magyar Péter és az egészségügyben Hegedűs Zsolt nevével fémjelzett „Tisztítótűz” miatt, röviden azt válaszolta az Index szerint:

Szerintem nincs.

A rektor szerint a nyomozati vizsgálatnak nincs köze az átadott fejlesztésekhez vagy az egyetem általános működéséhez. Tájékoztatása alapján a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán.

A Semmelweis Egyetem korábbi közleményében azt írta, hogy

a június 24-i rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó nyomozás része volt, az intézmény pedig teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal.

Hivatalos információ egyelőre nincs arról, pontosan milyen ügyben folyik az eljárás, vannak-e gyanúsítottak, illetve lesz-e folytatása a helyszíni cselekménynek.

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