MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció

A Magyar Nemzeti Bank friss Inflációs jelentése szerint a jegybank drasztikusan mérsékelte inflációs előrejelzését, miközben növekedési prognózisát enyhén javította. Az olaj- és gázárak jelentős csökkenése, a forint erősödése, valamint az élelmiszer- és üzemanyagárak kedvezőbb alakulása együttesen járultak hozzá az inflációs kilátások javulásához. Az MNB arra számít, hogy az infláció az év hátralévő részében a célsáv alsó szélén, 2 százalék körül alakulhat, és az árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt. A lakosság inflációs várakozásainak érdemi mérséklődését is kiemelte a jegybank, miközben a külpiaci növekedési kilátásokat enyhén rontotta. Utóbbit viszont ellensúlyozza a belépő kapacitások miatti ipari fordulat: alapvetően ez az oka, hogy a GDP-növekedésre is optimistább lett a jegybank.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Sajtótájékoztatón ismertette a ma megjelent Inflációs jelentést a Magyar Nemzeti Bank. A negyedévente megjelenő kiadvány az egyik legfontosabb eligazodási pont a magyar gazdaság folyamatairól, a friss meglátásokról Várpalotai Viktor közgazdasági és költségvetési elemzésekért, valamint statisztikáért felelős ügyvezető igazgató és Balatoni András közgazdasági előrejelzésért és elemzésért felelős igazgató számoltak be.

A kedden megjelent két fő előrejelzési adatból már tudjuk, hogy a jegybank a növekedési előrejelzését enyhén javította, és ami ennél nagyobb horderejű: az inflációs prognózisát drasztikusan mérsékelte.

A márciusi előrejelzéshez képest alapon megváltozott a magyar gazdaság környezete. Az év elején még emelkedett a világban az infláció, ám a kilátásokat drasztikusan megváltoztatta, hogy az olaj- és gázárak jelentősen mérséklődtek a geopolitikai feszültség enyhülésével, így a várt inflációs hullám lényegesen kisebb lehet.

A német gazdaság képe ellentmondásos. A magyar gazdaság szempontjából fontos, hogy a német ipar termékei iránti kereslet emelkedik, de a termelés egyelőre nem tart ezzel lépést. Összességében a külpiacok növekedési ütemére vonatkozó várakozását a jegybank enyhén rontotta a márciusi feltételezéshez képest.

A belső folyamatokban az infláció várttól elmaradó mértéke a legfontosabb. Az áremelkedés mértéke elsősorban az élelmiszerek, az iparcikkek és az üzemanyagok árfolyamatai miatt maradt el a márciusban előrejelzettől. A folyamatban fontos szerepet kaphatott a forint erősödése, de jegybanki szempontból még fontosabb, hogy

a lakosság inflációs várakozásai érdemben mérséklődtek.

A jegybank megállapítja: az üzemanyagok védett ára elveszítette a hatékonyságát. A forinterősödés és az olajárcsökkenés miatt a jegybank arra számít, hogy rövid távon a piaci árak a védett ár szintje alatt lehet. Ez is hozzájárul, hogy a jegybank arra számít, hogy az infláció az év hátralévő részében a jegybanki célsáv alsó szélén, 2 százalék körül alakulhat. (Ez is jellemző a változás mértékére: néhány hónapja Varga Mihály az év végére még 4-5%-os inflációt vetített előre.)

Balatoni András megismételte Varga Mihály MNB-elnök keddi megállapítását: az infláció árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt.

A jegybank idei inflációra vonatkozó előrejelzésének csökkenését

az élelmiszerárak kedvezőbb alakulása (-0,5 százalékpontos mérséklő hatás az éves átlagos inflációban),

az alacsonyabb üzemanyagárak (-0,7%p),

az árréskorlátozások fennmaradás (-0,2%p), illetve

és az árfolyamerősödés (-0,6%p) magyarázza.

A jegybank a GDP-növekedésre vonatkozóan is enyhén optimistább lett, az optimizmust főként az ipari termelésben látott fordulat magyarázza. Emiatt az exportpiaci részesedésünk is emelkedésnek indulhat jövőre.

Az idei évben a költségvetési hiány a GDP 6,5%-a lehet, ez érdemi emelkedés a márciusi várakozáshoz képest.

Érdekes változás még a márciusi előrejelzéshez képest a lakossági reáljövedelem-növekedésre vonatkozó várakozás emelkedése, a jegybank immár 6% feletti növekedést vár az idénre. Ennek fő oka nem a nominális keresetek emelkedése, hanem az infláció mérséklődése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images