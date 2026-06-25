MNB: 2 százalék körül alakulhat a második fél évben az infláció

Sajtótájékoztatón ismertette a ma megjelent Inflációs jelentést a Magyar Nemzeti Bank. A negyedévente megjelenő kiadvány az egyik legfontosabb eligazodási pont a magyar gazdaság folyamatairól, a friss meglátásokról Várpalotai Viktor közgazdasági és költségvetési elemzésekért, valamint statisztikáért felelős ügyvezető igazgató és Balatoni András közgazdasági előrejelzésért és elemzésért felelős igazgató számoltak be.
A kedden megjelent két fő előrejelzési adatból már tudjuk, hogy a jegybank a növekedési előrejelzését enyhén javította, és ami ennél nagyobb horderejű: az inflációs prognózisát drasztikusan mérsékelte.
A márciusi előrejelzéshez képest alapon megváltozott a magyar gazdaság környezete. Az év elején még emelkedett a világban az infláció, ám a kilátásokat drasztikusan megváltoztatta, hogy az olaj- és gázárak jelentősen mérséklődtek a geopolitikai feszültség enyhülésével, így a várt inflációs hullám lényegesen kisebb lehet.
A német gazdaság képe ellentmondásos. A magyar gazdaság szempontjából fontos, hogy a német ipar termékei iránti kereslet emelkedik, de a termelés egyelőre nem tart ezzel lépést. Összességében a külpiacok növekedési ütemére vonatkozó várakozását a jegybank enyhén rontotta a márciusi feltételezéshez képest.
A belső folyamatokban az infláció várttól elmaradó mértéke a legfontosabb. Az áremelkedés mértéke elsősorban az élelmiszerek, az iparcikkek és az üzemanyagok árfolyamatai miatt maradt el a márciusban előrejelzettől. A folyamatban fontos szerepet kaphatott a forint erősödése, de jegybanki szempontból még fontosabb, hogy
a lakosság inflációs várakozásai érdemben mérséklődtek.
A jegybank megállapítja: az üzemanyagok védett ára elveszítette a hatékonyságát. A forinterősödés és az olajárcsökkenés miatt a jegybank arra számít, hogy rövid távon a piaci árak a védett ár szintje alatt lehet. Ez is hozzájárul, hogy a jegybank arra számít, hogy az infláció az év hátralévő részében a jegybanki célsáv alsó szélén, 2 százalék körül alakulhat. (Ez is jellemző a változás mértékére: néhány hónapja Varga Mihály az év végére még 4-5%-os inflációt vetített előre.)
Balatoni András megismételte Varga Mihály MNB-elnök keddi megállapítását: az infláció árrésstopok kivezetése esetén sem haladná meg a jegybanki célt.
A jegybank idei inflációra vonatkozó előrejelzésének csökkenését
- az élelmiszerárak kedvezőbb alakulása (-0,5 százalékpontos mérséklő hatás az éves átlagos inflációban),
- az alacsonyabb üzemanyagárak (-0,7%p),
- az árréskorlátozások fennmaradás (-0,2%p), illetve
- és az árfolyamerősödés (-0,6%p) magyarázza.
A jegybank a GDP-növekedésre vonatkozóan is enyhén optimistább lett, az optimizmust főként az ipari termelésben látott fordulat magyarázza. Emiatt az exportpiaci részesedésünk is emelkedésnek indulhat jövőre.
Az idei évben a költségvetési hiány a GDP 6,5%-a lehet, ez érdemi emelkedés a márciusi várakozáshoz képest.
Érdekes változás még a márciusi előrejelzéshez képest a lakossági reáljövedelem-növekedésre vonatkozó várakozás emelkedése, a jegybank immár 6% feletti növekedést vár az idénre. Ennek fő oka nem a nominális keresetek emelkedése, hanem az infláció mérséklődése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Még most is volt fideszes vezető fontos állami poszton, Magyar Péter azonnal elküldte
A kormányváltás után sokára jutottak csak el a fontos szervezetig.
Óriási engedmény Amerikától: szabad utat kapott az iráni olaj
A döntés egy geopolitikai ellenfelet gazdagít.
Amerikában az AI, Európában a személyes ajánlás nyom többet a latba abban, hogy hova menjünk nyaralni
Nem ez az egyetlen kulturális különbség a kontinensek között.
Dől a pénz a legújabb sztárbefektetésbe, ez most az abszolút sláger
Mindenki a chipgyártókba akar fektetni.
Media1: teljesen lehúzza a rolót a Megafon
Hirtelen elzárták a pénzcsapokat, dőlnek el a dominók.
Megmozdult a föld a mediterrán turistaparadicsomban: Európa legnagyobb aktív szupervulkánja mellett észlelték a rengést
Jól lehetett érezni a városban.
Elképesztő növekedésre számít a Qualcomm a mesterséges intelligencia miatt, elszállt az árfolyam
Nagyot emelt előrejelzésén a cég.
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.