Módosul a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon

Magyarországon a terrorfenyegetettségi szintet magasról közepesre csökkentették. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és megállapították, hogy a korábban elrendelt szigorúbb intézkedések fenntartása már nem indokolt. A döntést Pósfai Gábor belügyminiszter hozta meg a bizottság javaslata alapján. A terrorfokozatot február 28-án, az iráni háború kirobbanásának napján emelték meg.

Módosul a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon: a terrorfokozatot az eddigi magas szintről közepes szintre csökkentették - közölte a Belügyminisztérium.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) általános főigazgató-helyettese összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot. A bizottsági ülésen a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és javaslatot tettek Magyarország terrorfokozatának 3-as (közepes) szintre történő módosítására. A javaslat alapján

Pósfai Gábor belügyminiszter döntést hozott a terrorfokozat eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre való csökkentéséről.

Azt írták, hogy a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a Magyarországot érintő aktuális biztonsági kockázatokat és a nemzetközi információcseréből származó adatokat. Az elemzés megállapította, hogy a korábban elrendelt szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető.

A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a csökkentett fokozat mellett is folyamatosan monitorozzák a biztonsági környezetet, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően garantálják az állampolgárok és a kritikus infrastruktúrák védelmét - olvasható a közleményben.

Magyarországon február 28-án, az iráni háború kirobbanásának napján emelték, egy fokozattal a terrorfenyegetettségi készültség szintjét.

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